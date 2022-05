Αναστάτωση στη Μιανμάρ ύστερα από έκρηξη βόμβας με έναν νεκρό και εννέα τραυματίες - Δείτε βίντεο

"Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 15.20 τοπική ώρα (11.50 ώρα Ελλάδας) κοντά σε στάση λεωφορείου", δήλωσε αυτή η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί. "Ένας άνδρας πέθανε στο νοσοκομείο και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν".

Ομάδα πυροτεχνουργών προσπαθεί να προσδιορίσει αν η έκρηξη προερχόταν από χειροβομβίδα ή νάρκη, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα ενημέρωσης δείχνουν ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος στο πολυσύχναστο κέντρο της πρωτεύουσας, και κάτι που δείχνει να είναι αίμα πάνω στο πεζοδρόμιο.

BREAKING 🇲🇲 : Massive bomb blast reported in Yangon, Myanmar



♦️1 killed and 9 people injured as a result of the bomb blast.



⚠️Warning Graphic Content⚠️#Yangon #Myanmar