Ζεντάγια-Τομ Χόλαντ: Το ζευγάρι νικητές στα βραβεία MTV Movie και TV Awards 2022

Η σειρά «Euphoria» και η ταινία «Spider-Man: No Way Home» απέσπασαν τις περισσότερες διακρίσεις στην τελετή απονομής των Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Βραβείων του MTV (MTV Movie and TV Awards 2022) που διοργανώθηκε την Κυριακή στη Σάντα Μόνικα, στην Καλιφόρνια.

Το φιλμ «Spider-Man: No Way Home» που είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά επτά, κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας και ο πρωταγωνιστής Τομ Χόλαντ απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας σε Ταινία.

Η Zεντάγια κέρδισε Βραβείο Ερμηνείας σε Σειρά για τον ρόλο της στο «Euphoria». Η τηλεοπτική παραγωγή κέρδισε μεταξύ άλλων επίσης βραβεία στις κατηγορίες Καλύτερη Σειρά και Καλύτερη Σκηνή Καυγά.

Σε έντονη συναισθηματική φόρτιση βρισκόταν η Τζένιφερ Λόπεζ, τη στιγμή που παρέλαβε το βραβείο της στην απονομή των MTV Awards.

Η Λατίνα σταρ έφυγε από την απονομή με δύο βραβεία, γεγονός που τη συγκίνησε ιδιαίτερα. Όταν ανέβηκε στη σκηνή για να τα παραλάβει, η Τζένιφερ Λόπεζ ξέσπασε σε κλάμματα και έβγαλε έναν συγκινητικό λόγο.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους τους ανθρώπους που μου έδωσαν τη ζωή αυτή. Και αυτούς που μου έδωσαν χαρά κι εκείνους που με πλήγωσαν. Εκείνους που ήταν αληθινοί κι εκείνους που μου είπαν ψέματα. Θέλω να με ευχαριστήσω κι εμένα για την αγάπη που έδωσα στον εαυτό μου, αλλά και τα ψέματα που του είπα, γιατί έτσι κατάλαβα ότι πρέπει να μεγαλώσω», είπε μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια και ηθοποιός.



Στη συνέχεια, μίλησε για τα παιδιά της, Μαξ και Εμ, που της έδειξαν τι πραγματικά σημαίνει αγάπη, ενώ αναφέρθηκε επίσης, σε εκείνους που της έλεγαν ότι δεν θα καταφέρει ποτέ να γνωρίσει τέτοια επιτυχία.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μου είπαν στα μούτρα μου ή και πίσω από την πλάτη μου ότι δεν θα τα καταφέρω. Και όντως, δεν θα το έκανα χωρίς εσάς και φυσικά δεν θα τα έκανα όλα αυτά χωρίς το κοινό, που είδε τις ταινίες μου», συμπλήρωσε η Τζένιφερ Λόπεζ.

Η ίδια βραβεύτηκε για το τραγούδι της «On My Way», από την ταινία «Marry Me» και έλαβε επίσης, το «Βραβείο Γενιάς» το οποίο τιμά τους καλλιτέχνες που συμβάλλουν στην προώθηση της διαφορετικο΄τητας στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

