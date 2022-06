Η Εuropa Donna Κύπρου γιόρτασε τα 20 χρόνια της σημαντικής της διαδρομής

Με τους στενούς της συνεργάτες, η Europa Donna Κύπρου γιόρτασε τα 20 χρόνια από την ίδρυσή της, σε μια διαδρομή που ξεκίνησε το 2002 διεκδικώντας αποφασιστικά, υπεύθυνα και με αγάπη, ένα μέλλον με λιγότερα περιστατικά καρκίνου.

Τη σημαντική διαδρομή των 20 χρόνων της, γιόρτασε η Europa Donna Κύπρου, θέλοντας να ευχαριστήσει τους στενούς της συνεργάτες, φίλους και ΜΜΕ. Ο Σύνδεσμος, που έχει ταυτίσει το όνομά του όσο κανείς άλλος σε θέματα καρκίνου του μαστού, έχει πρωτοστατήσει, διεκδικήσει και πετύχει πολλά για τους ασθενείς, όπως και για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και ενημέρωση. Σ’ αυτές τις δυο δεκαετίες δυναμικής παρουσίας, η Europa Donna παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χιλιάδες άτομα που έχουν αποταθεί κοντά της, ζητώντας βοήθεια και στήριξη.

Οι κύριες χρονιές – σταθμοί αλλά και επιτεύγματα της Εuropa Donna Κύπρου είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής:

• 2002: Ίδρυση Europa Donna Κύπρου

• 2003: Έναρξη προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου για δωρεάν μαστογραφία. Αγορά κινητής μονάδας

• 2005: Διοργάνωση πρώτης Πορείας με τις Ροζ Φιγούρες

• 2005: Ανάπτυξη και λειτουργία προγράμματος «Επιστήθιες φίλες»

• 2006: Δημιουργία πρώτου σπιτιού Europa Donna Κύπρου

• 2012: Ανάπτυξη και λειτουργία Προγράμματος «Στηρίζω»

• 2014: Ανάπτυξη και λειτουργία προγράμματος «Γνωρίζω»

• 2018: Ανάπτυξη και λειτουργία προγράμματος «Φροντίζω»

• 2016: Δημιουργία του 1ου Εξειδικευμένου Κέντρου Μαστού στην Κύπρο, δωρεάν προσβάσιμο σε όλες τις γυναίκες

• Επέκταση του ορίου ηλικίας του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου για δωρεάν μαστογραφία, από τα 45 - 69 έτη (και σύντομα μέχρι τα 74 έτη), με στόχο την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση.

• Διοργάνωση στην Κύπρο της μεγαλύτερης αθλητικής δραστηριότητας για την υγεία των γυναικών στην Ευρώπη ‘Race for the Cure’

• Διοργάνωση εξειδικευμένων επιστημονικών ημερίδων, συμμετοχή σε πανευρωπαϊκά συνέδρια, συμμετοχή σε πανευρωπαϊκά συνέδρια, συμμετοχή σε επιστημονικές και ακαδημαϊκές έρευνες.

• Εκλογή δύο Προέδρων της Europa Donna Κύπρου στην Προεδρία της Europa Donna Ευρώπης

• Παρουσίαση Σπιτιών Europa Donna Κύπρου ως πρότυπα κατά τη διάρκεια πανευρωπαϊκών συνεδρίων

• Ένταξη νέου προγράμματος «Διατροφή και Υγεία» (2022)

• Αγορά νέων υπερσύγχρονων ψηφιακών μαστογράφων από την ΟΠΑΠ Κύπρου.

Στο χαιρετισμό της, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Europa Donna Κύπρου, Μαίρη Περδίου, ευχαρίστησε θερμά τους χορηγούς, άλλους στενούς συνεργάτες και φίλους του Οργανισμού, τονίζοντας τη μεγάλη στήριξη που διαχρονικά παρέχουν. Στάθηκε ιδιαίτερα στα Ιδρυτικά Μέλη, πρώην και νυν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διεύθυνση και Προσωπικό, Χορηγούς, Επαγγελματίες Υγείας – Ιατρούς, Νοσηλευτές, Παραϊατρικό Προσωπικό, Υπουργείο Υγείας, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας και άλλους Αξιωματούχους, ΜΜΕ, το Διαφημιστικό Γραφείο και άλλους που με το δικό τους τρόπο στηρίζουν τον αγώνα και τις προσπάθειες του Οργανισμού.



Στο δικό του χαιρετισμό, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού, Μάριος Χαραλαμπίδης, ευχαρίστησε και αυτός με τη σειρά του όλους τους οργανισμούς, φορείς και άτομα που διαχρονικά είναι δίπλα στη Europa Donna Κύπρου, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στη νέα μεγάλη εκστρατεία που ξεκινά φέτος η Europa Donna Κύπρου, η οποία αφορά στο «Δικαίωμα στη Λήθη» (“The Right to Be Forgotten”). Δηλαδή, κάθε άνθρωπος με εμπειρία καρκίνου να μπορεί να προχωρήσει τη ζωή του, χωρίς διακρίσεις, με κύρια έμφαση στην πρόσβαση σε ασφαλιστικές καλύψεις και χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις. Ο κ. Χαραλαμπίδης στάθηκε και στην ηθική πλευρά των πραγμάτων σε σχέση με την αντιμετώπιση του συνόλου των καρκινοπαθών.

Η Europa Donna Κύπρου εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες στο διαφημιστικό της γραφείο DELEMA McCANN, που είναι συνοδοιπόρος και έχει προσφέρει τα μέγιστα όλα αυτά τα χρόνια στους αγώνες του Οργανισμού.