Ουάσινγκτον: Βρέθηκε το ένα μαύρο κουτί του αεροπλάνου που συγκρούστηκε με το ελικόπτερο – Ανθρώπινα υπολείμματα ξεβράζονται στις όχθες του ποταμού

ραματικές είναι οι σκηνές που εκτυλίσσονται στην Ουάσινγκτον μετά το αεροπορικό δυστύχημα, με αεροπλάνο της American Airlines να συντρίβεται στα παγωμένα νερά του ποταμού Ποτόμακ, αφού συγκρούστηκε με ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το αεροπλάνο με 64 επιβαίνοντες πλησίαζε το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν στην Ουάσινγκτον γύρω στις 9:00 μ.μ. (02:00 GMT) αφού πετούσε από τη Γουίτσιτα του Κάνσας, όταν συνέβη η σύγκρουση. Η PSA Airlines, θυγατρική της American Airlines, η οποία εκμεταλλευόταν το αεροσκάφος Bombardier, ανέφερε ότι «υπήρχαν 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος στο αεροσκάφος». Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 19 σοροί.

Καθώς οι έρευνες για πτώματα και πιθανούς επιζώντες συνεχίζονταν, ανθρώπινα υπολείμματα και συντρίμμια ξεβράζονταν στην πλευρά της Βιρτζίνια του ποταμού Ποτόμακ, αναφέρει ο ανταποκριτής του CBS News, Kris Van Cleave.

Είπε ότι το αεροπλάνο έσπασε σε πολλά κομμάτια.

Το ελικόπτερο είναι ανάποδα, αλλά φαίνεται να είναι ως επί το πλείστον άθικτο, προσθέτει ο Van Cleave.

Την ίδια ώρα, «φως» στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση αναμένεται να ρίξουν τα λεγόμενα «μαύρα κουτιά» του επιβατικού αεροπλάνου.

Μέχρι στιγμής, μία ομάδα καταδύσεων εντόπισε ένα από αυτά, ωστόσο δεν είναι ακόμη σαφές αν πρόκειται για τη συσκευή εγγραφής φωνής του πιλοτηρίου ή εκείνη που αποθηκεύει δεδομένα για την απόδοση του αεροπλάνου.

Εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο που εξετάζουν τη σύγκρουση του ελικοπτέρου με το αεροσκάφος προσπαθούν να κατανοήσουν πώς το εξελιγμένο σύστημα εναέριου χώρου της Ουάσινγκτον δεν μπόρεσε να αποτρέψει το δυστύχημα.

Σε ενημέρωση που πραγματοποίησαν το πρωί της Πέμπτης, οι αξιωματούχοι της πόλης και επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τον αριθμό των θυμάτων, με τη δήμαρχο της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπάουζερ να επαναλαμβάνει μόνο τον αριθμό των επιβατών στο αεροπλάνο και το ελικόπτερο.

«Τα δύο αεροσκάφη βρίσκονται μέσα στο νερό», δήλωσε η δήμαρχος κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων που οργανώθηκε στο αεροδρόμιο Ρόναλντ-Ρίγκαν.

Οι διασώστες που συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον Πότομακ αντιμετωπίζουν «εξαιρετικά δύσκολες» συνθήκες, συμφωνα με τους αξιωματούχους. «Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες για τους διασώστες», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Τζον Ντόνελι, ο αρχηγός των πυροσβεστών της Ουάσινγκτον, επικαλούμενος το «ψύχος», τον «ισχυρό άνεμο» και «τον πάγο» στον Πότομακ.

Σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), το επιβατικό αεροσκάφος τύπου CRJ700 ήταν κατασκευασμένο από την καναδική Bombardier, και το εκμεταλλευόταν η αεροπορική εταιρεία PSA. Το στρατιωτικό ελικόπτερο Sikorsky H-60 Black Hawk, με το οποίο συγκρούστηκε, πραγματοποιούσε «εκπαιδευτική πτήση», σύμφωνα με αξιωματούχο του Πενταγώνου.

Ο γερουσιαστής Ρότζερ Μάρσαλ σε δήλωσή του ανέφερε πως «έχουμε περάσει ανάλογα συμβάντα στο παρελθόν, αλλά είναι πραγματικά δύσκολο όταν χάνεις πιθανώς πάνω από 60 ανθρώπους ταυτόχρονα».

Στο μεταξύ, το έργο της διάσωσης καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο για τα συνεργεία, καθώς όπως επεσήμανε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής, Τζον Ντόνελι «το νερό είναι σκοτεινό και θολό» ενώ την ίδια ώρα επικρατούν προσθέτοντας ότι οι έρευνες πιθανότατα θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες.

Ηχητικό ντοκουμέντο από τις δραματικές στιγμές πριν και μετά την τραγωδία

Ηχητικό ντοκουμέντο από τις στιγμές πριν αλλά και μετά τη σύγκρουση αεροπλάνου με ελικόπτερο στις ΗΠΑ εξασφάλισε το CNN από το LiveATC.net. Αρχικά, ακούγεται η στιγμή που οι ελεγκτές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ρωτούν το ελικόπτερο αν είναι ορατή η εμπορική πτήση της PSA Airlines. Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας είπε: «PAT 2-5 έχετε το CRJ στον ορίζοντα;». Ο χειριστής του ελικοπτέρου απάντησε: «PAT 2-5 περάστε πίσω από το CRJ».

Στη συνέχεια, στο ηχητικό υλικό καταγράφηκαν αγκομαχητά ενώ ακούστηκε και ένα «oooh» στο βάθος προφανώς από τον πύργο ελέγχου, τη στιγμή της συντριβής.

