Σοκ για τον ξαφνικό θάνατο 24χρονης ηθοποιού - Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της

Η 24χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της από μια φίλη της γύρω στις 17:00 την Κυριακή. Οι αρχές δήλωσαν ότι δεν υπήρχαν σημάδια εγκληματικής ενέργειας και διεξάγουν έρευνα για να εντοπίσουν τα αίτια του θανάτου της.

Η Kim ξεκίνησε από μικρή την καριέρα της στην υποκριτική και θεωρούνταν από τις καλύτερες ανερχόμενες ηθοποιούς της Νότιας Κορέας. Γεννήθηκε στη Σεούλ το 2000 και έγινε ευρέως γνωστή από την ταινία "A Brand New Life" το 2009, η οποία την οδήγησε μέχρι και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Στη συνέχεια, την είδαμε στην άκρως επιτυχημένη ταινία The Man from Nowhere, ενώ έπαιξε και στο The Neighbour, όπου απέκτησε μεγάλη αναγνώριση. Επιπροσθέτως, το 2014 την είδαμε στο A Girl at My Door, αλλά και στο Mirror of the Witch πριν από κάποια χρόνια.

Τελευταία φορά την είδαμε στην οθόνη περίπου δύο χρόνια πριν, όταν πρωταγωνίστησε στη σειρά του Netflix Bloodhounds.

