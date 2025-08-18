Τρακτέρ έπεσε από γέφυρα πάνω σε αυτοκινητόδρομο στη Βρετανία – Μποτιλιάρισμα για ώρες

Η σύγκρουση των φορτηγών έγινε πάνω στη γέφυρα, με αποτέλεσμα το ένα να γυρίσει στο πλάι και το τρακτέρ, που ήταν συνδεδεμένο στο πίσω μέρος ενός από τα φορτηγά, να πέσει από μεγάλο ύψος στον αυτοκινητόδρομο.

Ένας από τους οδηγούς των φορτηγών τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο αεροπορικός.



Ο αυτοκινητόδρομος M20 έμεινε κλειστός για ώρα και στις δύο κατευθύνσεις μετά τη σύγκρουση.

