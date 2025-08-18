Πρόοδος στις συνομιλίες με την Χαμάς: Απάντησε θετικά στη νέα πρόταση εκεχειρίας

«Η Χαμάς παρέδωσε την απάντησή της στους μεσολαβητές» και επιβεβαίωσε ότι η ίδια όσο και οι άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις δέχτηκαν τη νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να ζητήσουν τροποποιήσεις, ανέφερε αυτό το στέλεχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η πρόταση «βασίζεται σε αυτή του Αμερικανού απεσταλμένου (Στιβ) Γουίτκοφ, η οποία προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων σε δύο στάδια».

«Η πρόταση είναι μια συμφωνία- πλαίσιο για την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια μόνιμη εκεχειρία», σημείωσε νωρίτερα ο αντιπρόσωπος της οργάνωσης Χαλίλ αλ Χάγια.

Η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ μεσολαβούν μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, και όπως δείχνουν οι τελευταίες εξελίξεις υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες έπειτα από την πρώτη, σύντομη εκεχειρία στις αρχές του έτους.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα