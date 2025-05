Πρόκειται για ένα σόου που έχει κλέψει τις εντυπώσεις και έγινε τεράστιο hit για την streaming υπηρεσία, μιας και εκτοξεύθηκε στα charts σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, το The Eternaut βρίσκεται στην 3η θέση στο Top 10 του Netflix στην Ελλάδα, πίσω από τα Asterix & Ovelix The Big Fight και The Four Seasons.

Αυτή τη στιγμή θα βρείτε όλα τα επεισόδια της σειράς διαθέσιμα στο Netflix (6 στον αριθμό), και η πλοκή αναφέρει τα εξής: Όλα ξεκίνησαν σε μια απόκοσμη χιονοθύελλα. Μετά ήρθαν τα φώτα στον ουρανό. Με απειλή την εξαφάνιση, οι επιζώντες πρέπει να αποκρυπτογραφήσουν το μυστήριο ή να αφεθούν στη λήθη.

Το The Eternaut παίζει ήδη στο Netflix.

ΠΗΓΗ: Unboxholics.gr