Ο Πούτιν επισκέφτηκε το Κουρσκ: Οι Ουκρανοί θα έρχονταν δεύτεροι και σε διαγωνισμό ηλιθίων, είπε

Όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο την Τετάρτη, ο Ρώσος πρόεδρος επισκέφθηκε την τοπική ηγεσία, συναντήθηκε με εθελοντές και αξιωματούχους, ενώ περιηγήθηκε και στον πυρηνικό σταθμό της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, μεταδόθηκαν από τη δημόσια τηλεόραση πλάνα όπου ο Πούτιν εμφανίζεται σε χαλαρή διάθεση, γύρω από ένα τραπέζι με τσάι και γλυκίσματα, συνομιλώντας με κατοίκους και μέλη της διοίκησης.



Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος δεν περιορίστηκε σε τυπικές δηλώσεις. Στο περιθώριο της συνάντησης με εθελοντές, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Ουκρανίας, με ακραία φρασεολογία και χαρακτηρισμούς για τους Ουκρανούς μαχητές.

🚨 UPDATE: Russian President Vladimir Putin visited Kursk for the first time since Moscow recaptured the region following a surprise incursion by Ukrainian forces last year. He also visited a nuclear power plant under construction & had a meeting with local leaders in Kurchatov. pic.twitter.com/4TQxalle5w