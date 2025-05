Αυστραλία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων ετών

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέφεραν ότι συνεχίζεται η αποτίμηση των ζημιών από τις πλημμύρες που σάρωσαν την περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. «Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως τουλάχιστον 10.000 ακίνητα έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των πρωτοφανών πλημμυρών», αναφέρουν σε δελτίο Τύπου.

Flooding rocked Taree, New South Wales, on Wednesday, as intense rain brought the Manning River to an unprecedented level.



Residents woke to inundated streets in the town's center as the Manning River surpassed the 1929 record of six meters.