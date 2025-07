VIDEO: Αυτή είναι η ταινία που απρόσμενα ανέβηκε στο νο1 του Netflix - Αξίζει να την δεις;

Το Brick μένει στις μνήμες για ένα και μόνο πράγμα: Πώς καταστρέφεις μια υποσχόμενη σεναριακή ιδέα. Φαίνεται πως έχει πέσει χρήμα, πως έχει καταναλωθεί ενέργεια για να προκύψει ένα αποτέλεσμα, αλλά στην πράξη όλα πήγαν στραβά.

Ξεκινάει από τις κάκιστες ερμηνείες, είναι λες και κάνουν αγώνα μεταξύ τους οι ηθοποιοί για το ποιος θα τα πάει χειρότερα – spoiler, καλύτερα από όλους παίζει μια… μύγα, που σαν προοικονομία βλέπουμε εγκλωβισμένη σε ένα ποτήρι στο πρώτο πλάνο. Γιατί αυτό είναι το ζουμί. Οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας ξυπνάνε ένα (όχι και τόσο ωραίο) πρωί, διαπιστώνοντας ότι γύρω από το κτήριο υπάρχει ένας τοίχος από (κάτι σαν) τούβλα. Κατάμαυρος και απειλητικός, δεν σπάει με την καμία, έχει και μαγνητικό πεδίο, είναι παντού, όποια πέτρα κι αν σηκώσεις.

Το βασικό πρωταγωνιστικό δίδυμο είναι ο Τιμ και η Ολίβια. Ένα ζευγάρι που αδυνατεί να διαχειριστεί το βαθύ τραύμα και την οδύνη που τους προκάλεσε η απώλεια του αγέννητου παιδιού τους, λίγο πριν γίνουν γονείς. Η Ολίβια προσπαθεί να αναθερμάνει τη σχέση τους, αλλά βρίσκει… τοίχο. Πρώτα μεταφορικά και μετά κυριολεκτικά. Και τι συμβαίνει τότε κι ενώ κινητά δεν πιάνουν, τηλεοράσεις δεν ανοίγουν; Αρχίζουν να γκρεμίζουν μεσοτοιχίες και πατώματα. Για να βρουν κι άλλους γείτονες, για να ενώσουν τις δυνάμεις τους, μπας και καταλάβουν τι έχει γίνει και πώς θα βγουν ξανά στον έξω κόσμο.

Εκεί αρχίζει το όλο story να πηγαίνει από σεναριακή τρύπα σε σεναριακή τρύπα και υπερβολικοί τύποι να κάνουν υπερβολικά πράγματα. Το εκκεντρικό ζευγάρι που έχει έρθει στο δίπλα σπίτι για να μείνει σε Airbnb. Ο σεβάσμιος γέροντας με την εγγονή του. Και last but not least ένας τύπος που αν ήταν Έλληνας θα ψήφιζε ή Βελόπουλο ή ΝΙΚΗ, σίγουρα δεν θα έκανε ούτε το εμβόλιο, ΨΕΚ alert. Α, έχουμε και δύο νεκρούς. Τον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας με κομμένα χέρια (the plot thickens…) και ένα παλικάρι, που μαθαίνουμε πως ήταν ιδιοφυία και πάλευε να βρει διέξοδο αλλά είχε εύθραυστη, λέει, υγεία και δεν άντεξε. Δεν θα σου πούμε πολλά περισσότερα για την πλοκή, άντε μόνο να προσθέσουμε πως το κτήριο ήταν υπό ανακαίνιση (από τα λίγα καλά τρικ αφού σε μπερδεύει ως προς το τι έγινε) και ότι μια μεγάλη φωτιά είχε ξεσπάσει στην πόλη (το Αμβούργο είναι, by the way) όπως βλέπουμε από τα πρώτα πλάνα.

Αυτό που θα σου πούμε, κατά βάση, είναι πως πατάς play στο Netflix με δική σου ευθύνη. Εάν σου άρεσαν το Platform, το Cube, θα βρεις ομοιότητες και αυτό όσο να ‘ναι θα σε κρατήσει. Μόνο που δεν είναι το ίδιο πράγμα (οι άλλες 2 ήταν καλές ταινίες) και δεν αλλάζει την ετυμηγορία περί χαμένης ευκαιρίας. Ακόμα και η λύση του μυστηρίου στο φινάλε, δεν θα σου προσφέρει κανενός είδους λύτρωση. Ενισχύει μάλιστα την αίσθηση της «ξεπέτας». Και δεν είναι κάτι που λέμε εμείς, μόνο. Οι κακές κριτικές για το Brick είναι ο κανόνας εκεί έξω, το… κολλάνε στον τοίχο. Αλλά (έλα που) σαρώνει σε views στο Netflix. Η περιέργεια το δίχως άλλο, η θέληση να «σχηματίσω και εγώ γνώμη». Κι ας… χτυπάνε μετά το κεφάλι τους στον τοίχο οι περισσότεροι από όσους το βλέπουν!

Brick (Netflix) – Δες το τρέιλερ:

ΠΗΓΗ: Iefimerida.gr