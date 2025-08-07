Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου

Η «Αλήθεια» υπό τον τίτλο «Αναζητεί άλλοθι στους Αμερικανούς εμπειρογνώμονες», γράφει στο κύριο της θέμα πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άλλαξε τους λόγους που κατέφθασαν στην Κύπρο οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες, λέγοντας πως ήρθαν στην Κύπρο για συμβουλές. Αλλού, γράφει πως με βάση το νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση, θα μπουν φόροι στα κέρδη των επενδύσεων των Ταμείων Προνοίας. Σε άλλο της θέμα γράφει για «α λα κάρτ» εφαρμογή των αποφάσεων της ΡΑΕΚ.

Ο «Πολίτης» κάτω από τον τίτλο «Εν γνώση και με ‘βούλα’ Προέδρου στην Αυστραλία», γράφει στο κύριο του θέμα ότι με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης γνώριζε και ενέκρινε την αποστολή του συντονιστή των πυρκαγιών στην Αυστραλία. Αλλού, γράφει για νέες εργατικές διαφορές για ξενοδοχεία και ξενοδοχειακό όμιλο. Σε άλλο του θέμα γράφει πως πιάνουν δουλειά οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες για τη διερεύνηση της πυρκαγιάς.

Ο «Φιλελεύθερος», στο κύριο του θέμα με τίτλο «Ποινές φωτιά για κινητά στις φυλακές», γράφει πως με κατεπείγον νομοσχέδιο ποινικοποιείται η εισαγωγή, κατοχή ή χρήση κινητών από κρατούμενους, επισκέπτες και δεσμοφύλακες. Σε άλλο του θέμα, ο «Φ» γράφει πως με βάση εκτίμηση ασφαλιστικών εταιρειών, στα 20 εκ. θα κυμανθούν οι αξιώσεις από την πυρκαγιά. Αλλού, γράφει για την υπόθεση Γιαννάκη Γιαννάκη, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με 5ετή κάθειρξη, και την αναστολή πέντε κατηγοριών από τον Εισαγγελέα.

Η «Χαραυγή» υπό τον τίτλο «Εκκωφαντικές οι ευθύνες, αλλά ο Πρόεδρος τις αγνοεί επιδεικτικά!», γράφει στο κύριο της θέμα πως μαρτυρίες και στοιχεία «σφραγίζουν την τραγική διαχείριση της φονικής πυρκαγιάς». Αλλού, η «Χ» γράφει πως στα «μαλακά» έπεσε η υπόθεση Γιαννάκη Γιαννάκη, λόγω «παρελκυστικής τακτικής». Σε άλλο της θέμα, γράφει πως πείνα, δίψα και θανάτους φέρνει ο αποκλεισμός στη Γάζα.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα “Cyprus Mail”, κάτω από τον τίτλο «Εξακολουθούμε να κάνουμε τα ίδια λάθη», αναφέρεται στις καταστροφικές πυρκαγιές και στη δήλωση του προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής Χαράλαμπου Θεοπέμπτου πως οι Κυβερνήσεις επαναλαμβάνουν τις ίδιες δεσμεύσεις για τις πυρκαγιές αλλά ποτέ δεν ενεργούν για να τις υλοποιήσουν. Αλλού, γράφει για την απαλλαγή από πέντε κατηγορίες του Γιαννάκη Γιαννάκη. Σε άλλο της θέμα γράφει πως οι τουρκοκυπριακές «αρχές» θα εξετάσουν τον βανδαλισμό της σπηλιάς του Αγίου Φανουρίου.