Μια βραδιά γεμάτη... αστέρια - Έρχονται ξανά οι Περσίδες και πάμε Κυπερούντα

Το φαινόμενο αυτό άρχισε από τις 17 Ιουλίου 2025 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 24 Αυγούστου 2025, με καλύτερες ημέρες παρακολούθησης τη Τρίτη και Τετάρτη 12 και 13 Αυγούστου 2025, όπου και θα παρατηρηθεί η μεγαλύτερη πυκνότητα πτώσης διαττόντων.

Το ακτινοβόλο σημείο ευρίσκεται στο βραδινό ουρανό με κατεύθυνση ΒΑ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κοιτάζουν προς αυτή την κατεύθυνση και κατά προτίμηση μετά τις 11 το βράδυ, όπου το ακτινοβόλο σημείο ανεβαίνει όλο και ψηλότερα.

Και τις δυο ημέρες 12 και 13 Αυγούστου η Σελήνη θα βρίσκεται στο νυχτερινό ουρανό.

Φέτος η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος θα είναι στις 9 Αυγούστου και θα ονομάζεται το φεγγάρι του οξύρρυγχου.

Η πανσέληνος του Αυγούστου πήρε το όνομά της από τον οξύρρυγχο, ένα ψάρι το οποίο ψάρευαν οι Ιθαγενείς στις λίμνες της βόρειας Αμερικής την περίοδο του Αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Στις ΗΠΑ οι Ιθαγενείς από αρχαιοτάτων χρόνων μετρούσαν τον χρόνο με το φεγγάρι (Συνοδικό ημερολόγιο), σε αντίθεση με την Ευρώπη που έχουμε από τους αρχαίους Ρωμαίους και Έλληνες ως βάση μέτρησης του χρόνου την περιφορά της Γης γύρω από τον Ήλιο (Ηλιακό ημερολόγιο), ως εκ τούτου στην Αμερική το φεγγάρι βιωματικά ήταν στην καθημερινότητα των λαών της Αμερικής.

Τι είναι Περσείδες

Το ωραίο αυτό φαινόμενο συμβαίνει διότι η Γη αυτές τις μέρες διασχίζει την τροχιά του Κομήτη Swift-Tuttle που είναι γεμάτη από τα υπολείμματα που εγκαταλείπει στην τροχιά του, ενώ περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο.

Τα υπολείμματα αυτά τα εγκαταλείπει κάθε φορά που ευρίσκεται στο περιήλιό του.

Ο Κομήτης Swift-Tuttle είναι εκ φύσεως καταδικασμένος να χάνει στα ταξίδια του το υλικό του. Υλικό το οποίο το αφήνει στο διάβα του σαν να θέλει να αφήσει τα ίχνη του από όπου περνά . Αυτά τα εκατομμύρια ίχνη κόκκων σκόνης διαφόρων μεγεθών συναντά η Γη στην τροχιά της και λόγω της βαρύτητας που ασκεί , αρχίζει να τα απορροφά εντός της ατμόσφαιράς της.

Τα μετέωρα αυτά όπως ονομάζονται , αρχίζουν να αποκτούν τεράστιες ταχύτητες ανά δευτερόλεπτο με αποτέλεσμα να τρίβονται μέσα στην ατμόσφαιρα της γης και να αρχίζουν να πυρακτώνονται και να εξαϋλώνονται στον ουρανό δημιουργώντας αυτή την φωτεινή γραμμή και σύμφωνα με την σοφία του λαού ονομάστηκαν πεφταστέρια.

Κάποια εξ΄ αυτών , τα μεγαλύτερα σε μέγεθος , μπορεί να καταφέρουν να φθάσουν έως και την επιφάνεια τη Γης χωρίς να εξαϋλωθούν πλήρως . Αυτά ονομάζονται μετεωρίτες , σε αντίθεση με τους διάττοντες αστέρες που όπως προανέφερα ονομάζονται τα σώματα που εξαϋλώνονται πλήρως στον ουρανό. Οι διάττοντες αστέρες εάν δημιουργήσουν πολύ μεγάλη λάμψη ονομάζονται βολίδες.

Ο ουρανός σήμερα:

Παράλληλα με την βροχή των διαττόντων Αστέρων οι φίλοι του ουρανού φέτος θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη Σελήνη, τον Αστερισμό του Σκορπιού με το χαρακτηριστικό κόκκινο Αντάρη καθώς τον Κρόνο και άλλους αστερισμούς.

Καλούμε όλους τους φίλους του ουρανού να απολαύσουν τον πανέμορφο καλοκαιρινό ουρανό και το φαινόμενο των πεφταστεριών μακριά από φώτα και πάνω απ΄όλα με ασφάλεια.

Αστρονομική Βραδιά στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αρσενίου στη Κυπερούντα

Με την ευκαιρία του φαινομένου των Περσείδων η Αστρονομική Εταιρεία Κύπρου (ΑΣΤΡΕΚ), το ΚΙΤΙΟΝ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ & ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ και το Αστεροσκοπείο Φροντιστηρίων Φάκα σε συνεργασία με το Κ.Σ. Κυπερούντας διοργανώνουν αστρονομική βραδιά στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αρσενίου στη Κυπερούντα, τη Τρίτη 12 Αυγούστου 2025 κατά τις ώρες 9:00μ.μ -11:00 μ.μ. και προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως παρευρεθούν.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Παράλληλα με την βροχή των διαττόντων αστέρων οι φίλοι του ουρανού φέτος θα μπορούν να παρατηρήσουν τη Σελήνη, τον Αστερισμό του Σκορπιού με το χαρακτηριστικό κόκκινο Αντάρη καθώς επίσης το πετρόκτιστο Ηλιακό Αστρονομικό Ρολόι που βρίσκεται στο προαύλιο χώρο του ναού.

Όσοι έχουν τηλεσκόπια είναι ευπρόσδεκτοι να τα φέρουν μαζί τους στην εκδήλωση, καθώς επίσης συστήνεται το κοινό να φέρει και χειμερινά ρούχα λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας που θα σημειωθεί.

Σημειώνουμε ότι φέτος η Αυγουστιάτικη πανσέληνος θα είναι την 9η Αυγούστου, επίσης η συγκεκριμένη πανσέληνος ονομάζεται το φεγγάρι του οξύρρυγχου.