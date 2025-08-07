Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚαθοριστική παρέμβαση Ανδρέα Αποστόλου – Ανοίγει θέση για ειδικό λειτουργό για στήριξη οικογενειών που λαμβάνουν θεραπεία στη Γαλλία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καθοριστική παρέμβαση Ανδρέα Αποστόλου – Ανοίγει θέση για ειδικό λειτουργό για στήριξη οικογενειών που λαμβάνουν θεραπεία στη Γαλλία

 07.08.2025 - 12:17
Καθοριστική παρέμβαση Ανδρέα Αποστόλου – Ανοίγει θέση για ειδικό λειτουργό για στήριξη οικογενειών που λαμβάνουν θεραπεία στη Γαλλία

Σημαντική εξέλιξη για τις οικογένειες Κυπρίων που λαμβάνουν θεραπεία στη Γαλλία.

Μετά από παράπονα ότι δεν υπάρχει στήριξη, καθοδήγηση και βοήθεια στις δεκάδες οικογένειες που αποστέλλονται από την Κυπριακή Δημοκρατία στην Γαλλία για θεραπεία, η οποία πολλές φορές είναι και μακροχρόνια, ο βουλευτής Λάρνακας Ανδρέας Αποστόλου υπέβαλε σχετικό ερώτημα προς τον Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο.

«Παρακαλείται ο αρμόδιος Υπουργός να μας ενημερώσει για τις ενέργειες που γίνονται από την Πρεσβεία της Κύπρου στο Παρίσι για να στηριχθούν οι δεκάδες οικογένειες που αποστέλλονται από την Κυπριακή Δημοκρατία στην Γαλλία για θεραπεία η οποία πολλές φορές είναι και μακροχρόνια.

Έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων ότι δεν υπάρχει στήριξη, καθοδήγηση και βοήθεια.

Θα θέλαμε να ξέρουμε αν υπάρχει στα πλάνα η εργοδότηση ατόμου με αποκλειστική ευθύνη την στήριξη αυτών των οικογενειών όπως γίνεται και στη Γερμανία», σημειώνει στο ερώτημά του ο βουλευτής.

Η απάντηση του Κόμπου

Με τη σειρά του, ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε στον βουλευτή σημειώνοντας πως δεδομένης της σοβαρότητας του όλου ζητήματος, το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι, υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Υγείας περιγράφοντας την κατάσταση και ζητώντας την άμεση εξέταση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του.

«Το Υπουργείο Υγείας ανταποκρινόμενο στο εν λόγω ζήτημα ανέλαβε πρωτοβουλία για εξεύρεση λύσης στη βάση της διευθέτησης που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Βερολίνο. Για τον σκοπό αυτό, έχει σταλεί σχετική συναίνεση του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Υπουργείο Υγείας για έναρξη διαδικασίας δημιουργίας θέσης επιτόπιου προσωπικού (Λειτουργού για Θέματα Υγείας). Το Υπουργείο Εξωτερικών θα επιδιώξει, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, τη διευθέτηση του ζητήματος το συντομότερο δυνατό».

Δείτε αναλυτικά την απάντηση του υπουργού Εξωτερικών

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τιμές καυσίμων: Έτοιμοι για roadtrip - Μικρή μείωση στη βενζίνη δίνει ανάσα για τις διακοπές
Οικονομική βοήθεια στις περιπτώσεις ζημιών σε οχήματα και μηχανήματα από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου - Όλες οι λεπτομέρειες
Νέα κενή θέση στη Δημόσια Υπηρεσία - Οι μισθολογικές κλίμακες και τα καθήκοντα
Βίντεο - «Αυτό είναι το σπίτι της κ.Άντρης»: Το έχασε στη φωτιά - Εθελοντές πήγαν και τα γκρέμισαν όλα για να δώσουν ξανά ζωή
Μητέρα μονογονιός στη Λευκωσία ζει σε ακατάλληλες συνθήκες – Χρειάζεται τρόφιμα και καναπέ-κρεβάτι
Μια βραδιά γεμάτη... αστέρια - Έρχονται ξανά οι Περσίδες και πάμε Κυπερούντα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μαρία Αντωνά: «Ήρθε κάτι που ταρακούνησε συθέμελα όλες τις ισορροπίες» – Η συγκατοίκηση και η σχέση με τον Γιώργο Λιάγκα

 07.08.2025 - 12:07
Επόμενο άρθρο

«Νιώθω κουρασμένη από τον τόπο που ζω»: Συγκλονίζει ανάρτηση πολίτη για τη σύγχρονη πραγματικότητα στην Κύπρο

 07.08.2025 - 12:49
Ομάδα ειδικών από ΗΠΑ – Έφτασαν μετά από αίτημα Χριστοδουλίδη, μεταβαίνουν σήμερα στο σημείο της πυρκαγιάς

Ομάδα ειδικών από ΗΠΑ – Έφτασαν μετά από αίτημα Χριστοδουλίδη, μεταβαίνουν σήμερα στο σημείο της πυρκαγιάς

Οι ειδικοί της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ΑΤF των ΗΠΑ, που έφθασαν στην Κύπρο για έρευνες σχετικά με τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ορεινή περιοχή Λεμεσού, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, θα μεταβούν στην κοινότητα Μαλιάς στη Λεμεσό σήμερα το απόγευμα Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ομάδα ειδικών από ΗΠΑ – Έφτασαν μετά από αίτημα Χριστοδουλίδη, μεταβαίνουν σήμερα στο σημείο της πυρκαγιάς

Ομάδα ειδικών από ΗΠΑ – Έφτασαν μετά από αίτημα Χριστοδουλίδη, μεταβαίνουν σήμερα στο σημείο της πυρκαγιάς

  •  07.08.2025 - 12:50
«Δεν θα μείνει τίποτα πίσω» – Δεσμεύσεις και αυτοψία Ιωάννου στις πυρόπληκτες κοινότητες - Αύριο ξεκινούν οι αποζημιώσεις

«Δεν θα μείνει τίποτα πίσω» – Δεσμεύσεις και αυτοψία Ιωάννου στις πυρόπληκτες κοινότητες - Αύριο ξεκινούν οι αποζημιώσεις

  •  07.08.2025 - 13:19
Απόρριψη έφεσης πρωτόδικα καταδικασμένου για σεξ. κακοποίηση παιδιού - Το σκεπτικό της απόφασης

Απόρριψη έφεσης πρωτόδικα καταδικασμένου για σεξ. κακοποίηση παιδιού - Το σκεπτικό της απόφασης

  •  07.08.2025 - 11:10
Καθοριστική παρέμβαση Ανδρέα Αποστόλου – Ανοίγει θέση για ειδικό λειτουργό για στήριξη οικογενειών που λαμβάνουν θεραπεία στη Γαλλία

Καθοριστική παρέμβαση Ανδρέα Αποστόλου – Ανοίγει θέση για ειδικό λειτουργό για στήριξη οικογενειών που λαμβάνουν θεραπεία στη Γαλλία

  •  07.08.2025 - 12:17
Βίντεο - «Αυτό είναι το σπίτι της κ.Άντρης»: Το έχασε στη φωτιά - Εθελοντές πήγαν και τα γκρέμισαν όλα για να δώσουν ξανά ζωή

Βίντεο - «Αυτό είναι το σπίτι της κ.Άντρης»: Το έχασε στη φωτιά - Εθελοντές πήγαν και τα γκρέμισαν όλα για να δώσουν ξανά ζωή

  •  07.08.2025 - 10:06
Εξετάζουν εμπρησμό για το καμένο όχημα εταιρείας στη Λάρνακα - Τι είπε στις Αρχές ο ιδιοκτήτης

Εξετάζουν εμπρησμό για το καμένο όχημα εταιρείας στη Λάρνακα - Τι είπε στις Αρχές ο ιδιοκτήτης

  •  07.08.2025 - 11:57
«Τις επόμενες ημέρες» η συνάντηση Τραμπ και Πούτιν - Συμφώνησαν στον τόπο συνάντησης

«Τις επόμενες ημέρες» η συνάντηση Τραμπ και Πούτιν - Συμφώνησαν στον τόπο συνάντησης

  •  07.08.2025 - 11:18
Όταν η μνήμη κρατά μόνο τρεις μέρες…για σκάνδαλα, διαφθορά και γεγονότα που συγκλόνισαν το Παγκύπριο

Όταν η μνήμη κρατά μόνο τρεις μέρες…για σκάνδαλα, διαφθορά και γεγονότα που συγκλόνισαν το Παγκύπριο

  •  07.08.2025 - 10:51

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα