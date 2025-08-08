Καλοκαιρινή Ωτίτιδα: Τι θα πρέπει να προσέξουμε για ξέγνοιαστες βουτιές στην παραλία – Τα συμπτώματα και πώς θεραπεύεται

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο ωτορινολαρυγγολόγος και Βοηθός Διευθυντής στην Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, Ανδρέας Αναγιωτός, για τις καλοκαιρινές ωτίτιδες, ανέφερε πως ο λόγος που παρατηρείται έξαρση τους καλοκαιρινούς μήνες είναι επειδή το υγρό περιβάλλον μέσα στο αυτί όπως η υγρασία και το νερό είναι από τους προδιαθεσικούς παράγοντες για να αναπτυχθούν τα μικρόβια μέσα στον πόρο του αυτιού.

Συμπτώματα

Συγκεκριμένα όπως σημείωσε, «όσον αφορά την συμπτωματολογία, αρχίζει με φαγούρα στη περιοχή του αυτιού και θα ακολουθήσει πόνος που είναι πιο έντονος όταν πιέσουμε το αυτί ενώ μπορεί να υπάρξουν εκκρίσεις μέσα στον πόρο και μειωμένη ακοή».

Θεραπεία

Όταν το άτομο έχει αυτά τα συμπτώματα κυρίως αν έχει προηγηθεί έντονη επαφή με νερό, όπως ανέφερε, «τότε θα πρέπει να επισκεφθεί ωτορινολαρυγγολόγο διότι η θεραπεία είναι κατά κύριο λόγο τοπική» και πρόσθεσε πως, «το άτομο θα πρέπει να σταματήσει να έχει επαφή με το νερό ώστε το αυτί να παραμείνει στεγνό ενώ θα πρέπει να γίνει ένας λεπτός καθαρισμός του πόρου από τις εκκρίσεις και να τοποθετηθούν, τοπικά, σταγόνες με αντιβίωση ή και με κορτιζόνη».

Όπως σημείωσε, «αν ο πόρος του αυτιού είναι πολύ φουσκωμένος τότε ενδεχομένως να τοποθετηθεί ένα γαζάκι εμποτισμένο με τα ίδια φάρμακα» και συμπλήρωσε πως, «αυτή η διαδικασία συνήθως διαρκεί μια εβδομάδα και συνήθως δεν χρειάζεται αντιβίωση από το στόμα».

Παράλληλα, πρόσθεσε πως, «σε πολλές περιπτώσεις ασθενείς οι οποίοι μετέβησαν σε κάποιο τμήμα πρώτων βοηθειών ή σε προσωπικό γιατρό και τους δόθηκε αντιβίωση από το στόμα χωρίς να γίνει η πρέπουσα τοπική θεραπεία και η κατάσταση μετά από μια εβδομάδα βρίσκεται εκτός ελέγχου».

Όπως εξήγησε, «η θεραπεία με αντιβίωση από το στόμα χρειάζεται όταν επεκταθεί η εξωτερική ωτίτιδα πέραν από τον πόρο του αυτιού και να επεκταθεί προς τα έξω και να προκαλέσει δερματίτιδα, πυρετό ή να προκαλέσει λεμφαδενοπάθεια, δηλαδή να φουσκώσουν οι λεμφαδένες γύρω στην περιοχή του αυτιού» και συμπλήρωσε πως, «η αντιβίωση από το στόμα δίδεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις».

Επιπρόσθετα, όπως σημείωσε ο Δρ. Αναγιωτός, «οποιαδήποτε θεραπεία και να γίνει, όταν ο ασθενής συνεχίζει να έρχεται σε επαφή με το νερό τότε ξεκινά ένας φαύλος κύκλος».

Προληπτικός έλεγχος – Πρόληψη

Σύμφωνα με τον κ. Αναγιωτό, «όταν ένα άτομο γνωρίζει ότι έχει ευαισθησία με τα αυτιά του και κάθε χρόνο προσβάλλεται από ωτίτιδα τότε θα ήταν καλό πριν την καλοκαιρινή περίοδο να επισκεφθεί κάποιο ωτορινολαρυγγολόγο για καθαρισμό των αυτιών», διότι, όπως πρόσθεσε, «το κερί είναι ένα φυσικό παράγωγο του πόρου μας ενώ σε πολλούς ανθρώπους το αυτί παράγει σε μεγάλες ποσότητες το κερί κι όταν έρθει σε επαφή με το νερό μαζεύει υγρασία η οποία εγκλωβίζεται και δημιουργεί την ανάπτυξη της ωτίτιδας».

Επίσης, ο κ. Αναγιωτός ανέφερε ακόμη ότι, «άτομα τα οποία έχουν μια τοπική αναισθησία όπως δερματίτιδα θα ήταν καλύτερα να είναι πιο προσεκτικοί στην επαφή τους με το νερό και να προβούν σε ένα προληπτικό έλεγχο», ενώ όπως πρόσθεσε, «το ίδιο ισχύει και για άτομα με ακουστικά βαρηκοΐας τα οποία λόγω της θέσης τους, εμποδίζουν το κερί να βγει φυσιολογικά προς τα έξω αλλά και υπάρχει εξ αντικειμένου υγρασία η οποία μένει μέσα στο αυτί».

Παράλληλα συμπλήρωσε πως, «στα φαρμακεία υπάρχουν φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία περιποιούνται το δέρμα του πόρου ενώ μπορούν να βοηθήσουν στην έξοδο του κεριού και να δράσουν ευεργετικά και προληπτικά», ενώ όπως πρόσθεσε, «τα άτομα που γνωρίζουν ότι έχουν ευαισθησία ή προδιάθεση για ωτίτιδα μπορεί να καταφύγει σε μια προστασία εισόδου νερού όταν κολυμπάει, με την χρήση ωτοασπίδων».

Ταυτόχρονα, ο Δρ. Αναγιωτός, σημείωσε ότι, «λόγω της αιτιολογικής και χρονικής συσχέτισης με το κολύμπι, η συγκεκριμένη, εξωτερική ωτίτιδα ονομάζεται και ωτίτιδα των κολυμβητών» και πρόσθεσε πως, «ο κυριότερος προδιαθεσικός παράγοντας είναι η παρουσία νερού στο αυτί και αυτό συμβαίνει μετά από κολύμβηση σε θάλασσες και πισίνες».

Καταληκτικά, ανέφερε πως, «η ωτίτιδα δεν είναι μια νόσος αλλά υπάρχουν διαφόρων ειδών ωτίτιδες ενώ διαφέρει η θεραπεία τους και γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να υπάρχει ιατρική αξιολόγηση διότι στην οξεία μέση ωτίτιδα η οποία είναι η φλεγμονή που συμβαίνει στην περιοχή πίσω από το τύμπανο και η οποία εμφανίζεται πιο συχνά τον χειμώνα και συνήθως μετά από κρυολόγημα, σε αυτή την περίπτωση η τοπική θεραπεία δεν έχει ιδιαίτερη αξία και θα πρέπει να δοθούν αντιβιοτικά από το στόμα« και εξήγησε πως, «διαφέρει η θεραπεία τους, εμφανίζονται σε διαφορετικά σημεία του αυτιού, έχουν διαφορετικό μηχανισμό, διαφορετικές αιτίες και διαφορετική θεραπεία».