Από παγωτά και πίτσα μέχρι κοκτέιλ: Οι τρεις νέες αφίξεις στην Αγία Νάπα που πρέπει να επισκεφθείς - Δείτε φωτογραφίες
Από παγωτά και πίτσα μέχρι κοκτέιλ: Οι τρεις νέες αφίξεις στην Αγία Νάπα που πρέπει να επισκεφθείς - Δείτε φωτογραφίες

 08.08.2025 - 09:15
Η Αγία Νάπα υποδέχθηκε τον Αύγουστο με τρεις ολοκαίνουργιες αφίξεις που δίνουν νέες επιλογές για street food, παγωτό και βραδινή έξοδο.

Από παγωτά και αυθεντική ναπολιτάνικη πίτσα μέχρι δημιουργικά κοκτέιλ και comfort πιάτα, αυτά είναι τα νέα μέρη που αξίζει να δοκιμάσεις.

Frosty & Latte

Σε μόλις λίγες εβδομάδες λειτουργίας, έχει ήδη καταφέρει να γίνει talk of the town. Το Frosty and Latte φέρνει μια δόση γλυκιάς δροσιάς με χειροποίητες γρανίτες, παγωτά σε πολλές γεύσεις, δροσιστικά smoothies αλλά και το εντυπωσιακό donut gelato –αφράτο ντόνατ γεμισμένο με παγωτό. Θα το βρείτε στα κεντρικά φώτα τροχαίας, απέναντι από το Tomy’s Pub, αποτελώντας την ιδανική στάση για ένα break μετά τη βόλτα στο κέντρο.

(99 419572) Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 19, Αγία Νάπα.

Spacca Napoli

Η πιτσαρία Spacca Napoli, ήρθε για να φέρει την αυθεντική ναπολιτάνικη πίτσα στην καρδιά της Αγίας Νάπας. Ο Ανδρέας Bouassis, εκπαιδευμένος στη Νάπολη, ζυμώνει χειροποίητη ζύμη που ωριμάζει για 48 ώρες, ψήνει σε ξυλόφουρνο και χρησιμοποιεί κλασικά υλικά όπως San Marzano ντομάτες και Fior di Latte μοτσαρέλα. Αν αγαπάς την pizza όπως την τρώνε οι Ιταλοί, αυτό θα γίνει το νέο σου στέκι.

(23721201) Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 16, Αγία Νάπα.

Bacan

Στο χώρο όπου άλλοτε έβρισκεςς το Gloria Jean’s, ετοιμάζεται να ανοίξει ένα ολοκαίνουργιο μπαρ που θα λειτουργεί από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Το Bacan, όπως ονομάζεται, θα σερβίρει δημιουργικά κοκτέιλ και ένα μενού σε μορφή small plates, tapas και comfort food, σε έναν μεγάλο, μοντέρνο χώρο που φιλοδοξεί να γίνει το νέο meeting point της πόλης. Αυτή την περίοδο φτιάχνουν την ομάδα τους –αν σε ενδιαφέρει να δουλέψεις μαζί τους, μπορείς να καλέσεις στο 99 220651.

(99 220651) Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 22, Αγία Νάπα.

