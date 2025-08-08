Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ρετρό βίντεο: Ο Γλαύκος Κληρίδης κολυμπά το 1996 στην ακτή του ξενοδοχείου Αμαθούς στη Λεμεσό

 08.08.2025 - 12:47
Μοναδικό βίντεο με τον τότε πρόεδρο Γλαύκο Κληρίδη, να κολυμπά στην ακτή του ξενοδοχείου Αμαθούς στη Λεμεσό, το καλοκαίρι του 1996....

Ένα μοναδικό ρετρό βίντεο από το μακρυνό 1996 δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Videoscope Studio, το οποίο στο αρχείο του πλάνα τα οποία δημοσιεύει καθημερινά στην πλατφόρμα Facebook από την χρυσή εποχή της τηλεόρασης στην Κύπρο.

Ένα τέτοιο βίντεο δημοσίευσε σήμερα με τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Γλαύκο Κληρίδη, να κολυμπά στην ακτή του ξενοδοχείου Αμαθούς στη Λεμεσό, το καλοκαίρι του 1996.

Όπως φανερώνεται στο βίντεο ο αείμνηστος Γλαύκος Κληρίδης απολαμβάνει ξέγναστες στιγμές με τη διακριτική παρουσία της Αστυνομίας ενώ σε ερώτηση του δημιογράφου, Πάμπου Μιτίδη αν τα νερά ήταν καθαρά απάντησε με το γνωστό χιούμορ του.

Δείτε το βίντεο:

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες μετά τη ρίψη πυροβολισμών τα ξημερώματα στην Ορόκλινη.

