Αντιμέτωπη με θανατική ποινή 56χρονη «μαύρη χήρα» στο Ιράν - Σκότωσε 11 συζύγους της για να τους πάρει την περιουσία

ΔΙΕΘΝΗ

 10.08.2025 - 22:03
Μια γυναίκα που δηλητηρίασε και σκότωσε τους 11 συζύγους της σε διάστημα 22 ετών στο Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπη μ,ε θανατική ποινή.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, πρόκειται για την 56χρονη Κολσούμ Ακμπάρι, η οποία παντρεύτηκε ηλικιωμένους άνδρες και έπειτα τους σκότωνε, χορηγώντας τους υπερβολική δόση από φάρμακα για την αρτηριακή πίεση, τον διαβήτη, ηρεμιστικά και ακόμη και βιομηχανικό αλκοόλ, προκειμένου να κληρονομήσει την περιουσία τους.

Η 56χρονη το έκανε αυτό για 20 χρόνια – από το 2000 ως το 2023 - χωρίς κανένας να την υποπτευθεί, καθώς τα θύματά της ούτως ή άλλως ήταν μεγάλα σε ηλικία και είχαν προβλήματα υγείας.

Αυτό που ουσιαστικά την «πρόδωσε» ήταν ο γιος του τελευταίου θύματός της – του 82χρονου Γκολαμρέζα Μπαμπαέι – ο οποίος την υποψιάστηκε όταν ένας οικογενειακός φίλος του αποκάλυψε ότι ο πατέρας του είχε προηγουμένως παντρευτεί μια γυναίκα ονόματι Κολσούμ, η οποία είχε προσπαθήσει να τον δηλητηριάσει.

Έπειτα, εκείνος κάλεσε αστυνομία και η γυναίκα συνελήφθη.

Κατά την ανάκριση, η γυναίκα ομολόγησε τις πράξεις της, αν και σύμφωνα με πληροφορίες έδωσε αντικρουόμενες καταθέσεις σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που σκότωσε. «Δεν ξέρω πόσους σκότωσα. Ίσως 13 ή 15 άτομα. Δεν θυμάμαι ακριβώς».


Πέθαιναν ακόμα και 43 μέρες μετά τον γάμο

Η 56χρονη παντρεύτηκε για πρώτη φορά στα 18 της χρόνια με έναν άνδρα που υπέφερε από ψυχικά νοσήματα. Μετά το θάνατο του δεύτερου συζύγου της – του οποίου τα παιδιά την κακοποιούσαν σωματικά - αναζητούσε μοναχικούς ηλικιωμένους άνδρες μέσω γυναικείων συγκεντρώσεων. Γινόταν φίλη με τις κόρες αυτών των ανδρών και, αφού ερευνούσε τα οικονομικά τους, συμφωνούσε να τους παντρευτεί με σημαντική προίκα.

Σε πολλές περιπτώσεις, τα θύματα πέθαιναν λίγο μετά το γάμο τους μαζί της – ακόμα και 43 μέρες μετά, όπως συνέβη σε μία περίπτωση.

Ένας άνδρας επέζησε από την απόπειρα δολοφονίας της Ακμπάρι το 2020, αφού κατανάλωσε δηλητηριασμένη σούπα. Αν και την έδιωξε, επέλεξε να μην αναφέρει το περιστατικό στην αστυνομία. Η 56χρονη συνήθως χορηγούσε δηλητήρια στους συζύγους της, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις έπνιγε τα θύματά της με μαξιλάρια και πετσέτες.


Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν την εκτέλεσή της

Αν και η Ακμπάρι αρχικά προσπάθησε να αρνηθεί τις κατηγορίες στο Επαναστατικό Δικαστήριο του Σάρι την Τετάρτη, τελικά ομολόγησε τους φόνους – κατηγορούμενη για 11 δολοφονίες και μία απόπειρα – και πλέον αναμένει την έκδοση της ποινής της.

Οι οικογένειες των θυμάτων, ωστόσο, ζητούν την εκτέλεσή της, αν και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του μόνο αφού ακούσει και τους 45 ενάγοντες που εμπλέκονται στην υπόθεση.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

