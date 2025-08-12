ΟΑΥ: Αρχές Σεπτεμβρίου η επαναφορά πρόσβασης στις πύλες ΓεΣΥ από εξωτερικό

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ σχετικά με το μήνυμα που απεστάλη νωρίτερα τη Δευτέρα προς τους δικαιούχους ότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τις πύλες του ΓεΣΥ είναι προσωρινά δυνατή μόνο από Κύπρο και Ελλάδα λόγω μέτρων ασφαλείας, ο κ. Τζιακούρης σημείωσε ότι αυτός ο περιορισμός υφίσταται εδώ και λίγο καιρό, αλλά το μήνυμα εστάλη λόγω του ότι ο ΟΑΥ έλαβε κλήσεις από ιατρούς και δικαιούχους, οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό για τις θερινές του διακοπές και προσπαθούσαν να μπουν στο σύστημα.

«Είναι προσωρινό μέτρο, ευελπιστούμε ότι αρχές Σεπτέμβριου θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε (την πρόσβαση)», ανέφερε στο ΚΥΠΕ. Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Τζιακούρης είπε ότι το μέτρο αυτό δεν οφείλεται σε κάποια κυβερνοεπίθεση, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε τέτοιο περιστατικό, αλλά είναι προληπτικό μέτρο ασφαλείας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ