LIVE - Ιστορική αναμέτρηση Τραμπ–Πούτιν: Στο επίκεντρο ο πόλεμος στην Ουκρανία
Η παγκόσμια κοινότητα στέφει το βλέμμα της στην Αλάσκα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα βρεθούν τετ-α-τετ σε μια ιστορική συνάντηση κορυφής. Με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι δύο ηγέτες κάθονται στο ίδιο τραπέζι επιδιώκοντας «ένα νέο μομέντουμ» στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Μόσχας. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Καμίνι η Κύπρος: Δεκαπεντάγουστος με κίτρινη προειδοποίηση
Πήγε στη δουλειά να συναντήσει συνάδελφό του και τον μαχαίρωσε.... Μετά παραδόθηκε στην Αστυνομία - Λεπτομέρειες
Παραλίες: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τις πρώτες βοήθειες – Tips για την ασφάλεια στη θάλασσα
Θες να πάρεις το σκυλάκι σου για μπάνιο; Αυτές είναι οι dog-friendly παραλίες στην Κύπρο – Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών
Σ’ αρέσει το φαγητό; Εδώ θα στηθεί το πιο μεγάλο Street Food Party – Ανεβαστική μουσική και φυσικά…άφθονο ποτό
Συναγερμός στη Λεμεσό: Τυλίχτηκε στις φλόγες όχημα 43χρονου έξω από το σπίτι του