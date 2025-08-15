Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

LIVE - Ιστορική αναμέτρηση Τραμπ–Πούτιν: Στο επίκεντρο ο πόλεμος στην Ουκρανία

 15.08.2025 - 17:45
LIVE - Ιστορική αναμέτρηση Τραμπ–Πούτιν: Στο επίκεντρο ο πόλεμος στην Ουκρανία

Η παγκόσμια κοινότητα στέφει το βλέμμα της στην Αλάσκα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα βρεθούν τετ-α-τετ σε μια ιστορική συνάντηση κορυφής. Με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι δύο ηγέτες κάθονται στο ίδιο τραπέζι επιδιώκοντας «ένα νέο μομέντουμ» στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Μόσχας. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

