Θεσσαλονίκη: Φορτηγό πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και «καρφώθηκε» σε αυτοκίνητο – Νεκρός 67χρονος οδηγός
Θεσσαλονίκη: Φορτηγό πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και «καρφώθηκε» σε αυτοκίνητο – Νεκρός 67χρονος οδηγός

 16.08.2025 - 11:50
Ένας άνδρας 67 ετών έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της 16ης Αυγούστου 2025 σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα κάτω από συνθήκες που βρίσκονται υπό εξέταση. Το δυστύχημα συνέβη στο 21ο χλμ της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, λίγο πριν τις 06:00 το πρωί.

Ο οδηγός του φορτηγού, ηλικίας 67 ετών, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να πέσει αρχικά στη μπαριέρα. Κατόπιν, το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον άμεσο θάνατο του οδηγού.

Στο σημείο έφτασε άμεσα η τροχαία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ήταν ήδη αργά για τον 67χρονο, καθώς είχε καταλήξει πριν την άφιξη των σωστικών δυνάμεων.

Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από την αρμόδια υπηρεσία της τροχαίας, με στόχο την αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό γεγονός.

Διπλωματική νίκη για τη χώρα μας: Μετά από απαίτηση της κυπριακής Κυβέρνησης παραιτήθηκε ο Αφζάλ Καν – Επισκέφθηκε παράνομα τα κατεχόμενα

Ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Αφζάλ Καν παραιτήθηκε από τη θέση του εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου στην Τουρκία, μετά από κριτική που δέχτηκε για την επίσκεψή του την περασμένη εβδομάδα στα κατεχόμενα, στην Κύπρο.

Διπλωματική νίκη για τη χώρα μας: Μετά από απαίτηση της κυπριακής Κυβέρνησης παραιτήθηκε ο Αφζάλ Καν – Επισκέφθηκε παράνομα τα κατεχόμενα

  •  16.08.2025 - 08:00
Τραγική η κατάσταση: Ανύπαρκτα τα κυπριακά γεωργικά προϊόντα - Ψηλά οι τιμές και των «εξωτερικών» - Στο χείλος του γκρεμού οι αγρότες

  •  16.08.2025 - 11:05
Καύσωνας και τρόφιμα: Τα tips που όλοι πρέπει να ξέρουμε για να μην πάθουμε τροφική δηλητηρίαση

  •  16.08.2025 - 07:53
Χειροπέδες σε αστυνομικό – Εναντίον του καταγγελία για άσεμνη επίθεση – Οι πρώτες πληροφορίες

  •  16.08.2025 - 11:32
Τραγωδία στην Πάφο: Βρισκόταν με φίλους στην παραλία ο άτυχος 30χρονος – Άκαρπες οι προσπάθειες ναυαγοσώστη για ανάνηψη – Τι διερευνά η Αστυνομία

  •  16.08.2025 - 08:50
Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο - Τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν από «ταψί» - Δείτε βίντεο

  •  16.08.2025 - 08:37
Τσίμπησε σφήκα ή μέλισσα τον σκύλο σας; Ποια τα συμπτώματα - Τι δεν πρέπει να κάνετε και τι πρέπει

  •  16.08.2025 - 10:10
Ζώδια: Οι προβλέψεις του Σαββατοκύριακου - Τι πρέπει να προσέξουμε;

  •  16.08.2025 - 10:50

