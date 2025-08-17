Ecommbx
Με 10 μαχαιριές επιτέθηκε στη σύντροφό του στην Κρήτη - Στον εισαγγελέα σήμερα ο 56χρονος Βούλγαρος

 17.08.2025 - 11:49
Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 56χρονος άνδρας από τη Βουλγαρία ο οποίος σε κατάσταση αμόκ αφού πρώτα χτύπησε άγρια τη 45χρονη σύντροφό του, στη συνέχεια τη μαχαίρωσε 10 φορές.

Την ίδια ώρα, σοκάρουν οι λεπτομέρειες των μαρτυρίων που βίωσε η 45χρονη στα χέρια του συντρόφου της. Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες, καβγάδισε στο σπίτι όπου διέμενε στον Φονέ του Δήμου Αποκορώνου, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και ο 56χρονος αρπάζοντας μια ξύλινη καρέκλα άρχισε να χτυπά πολλές φορές τη 45χρονη σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Στην προσπάθειά της να διαφύγει και να προστατευτεί η 45χρονη βγήκε από το σπίτι και προσπάθησε να μπει σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο. Ο 56χρονος όμως, εκτός ελέγχου, την εγκλώβισε στο σημείο και με ένα μεγάλο μαχαίρι την τραυμάτισε πολύ σοβαρά καταφέρνοντάς της 10 χτυπήματα.

Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση. Η 45χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων και εισήχθη στο χειρουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της, καθώς με την έγκαιρη επέμβαση των γιατρών η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο 56χρονος που συνελήφθη κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στον Ανακριτή Χανίων την ερχόμενη Τρίτη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

