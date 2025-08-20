Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Κυριάκου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του

Δίνει μάχη ο 19χρονος που παρασύρθηκε από όχημα φίλου του - Υπό κράτηση ο οδηγός
Η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη 19χρονου, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης τραυματισμού 19χρονου, που συνέβη το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, στη Λάρνακα.
Ο Ανδρέας έφυγε από τη ζωή στις 18 Αυγούστου σε ηλικία 66 ετών.
Η Εξόδιος Ακολουθία του, θα τελεστεί από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό, την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, ώρα 17:30.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 17:00
Σύζυγος: Ελένη Κατελάρη Κυριάκου
Παιδιά: Πάτερ Λεωνίδας Κυριάκου, Κυριακή, Κυριάκος και Χρίστος
Εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς
Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις