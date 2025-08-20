Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Κυριάκου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του

Ο Ανδρέας έφυγε από τη ζωή στις 18 Αυγούστου σε ηλικία 66 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία του, θα τελεστεί από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό, την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, ώρα 17:30.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 17:00

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Ελένη Κατελάρη Κυριάκου

Παιδιά: Πάτερ Λεωνίδας Κυριάκου, Κυριακή, Κυριάκος και Χρίστος

Εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς.