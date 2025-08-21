Ήπιες παραπάνω; Αυτές είναι οι άμεσες επιπτώσεις στο σώμα σου

Hangover: Γιατί συμβαίνει

Το hangover σχετίζεται με δύο βασικούς παράγοντες: Την άμεση επίδραση του αλκοόλ στα συστήματα του σώματος και με τη συχνότητα και το ρυθμό κατανάλωσης οινοπνεύματος. Το άμεσο αποτέλεσμα της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ στο σώμα προκαλεί την πιο δυσάρεστη κατάσταση, ζαλάδα και τάση για εμετό. Ενώ διαφορετικά είναι τα συμπτώματα που μπορεί να προκύψουν από την απομάκρυνση του αλκοόλ από το σώμα. Όταν δηλαδή αρχίζεις να “συνέρχεσαι”.

Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν το παρακάνεις με το ποτό

1. Αφυδάτωση και ανισορροπία των ηλεκτρολυτών: Επειδή η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει την παραγωγή ούρων, προκαλεί την αφυδάτωση του οργανισμού οδηγώντας σε συμπτώματα όπως η δίψα, η αδυναμία, η ξηρότητα των βλεννογόνων, η ζάλη και η θολότητα της όρασης.

2. Διαταραχές του γαστρεντερικού: Η υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος θα ερεθίσει το στομάχι και τo έντερο προκαλώντας φλεγμονή και άλλα συμπτώματα.

3. Πτώση του σακχάρου στο αίμα: Η κατανάλωση οινοπνεύματος μπορεί να εμποδίσει την παραγωγή γλυκόζης στο σώμα και να εξαντλήσει τα αποθέματά της στο ήπαρ.

4. Πονοκέφαλος: Η αλκοόλη μπορεί να οδηγήσει στη διεύρυνση των αιμοφόρων αγγείων (αγγειοδιαστολή), η οποία μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο.