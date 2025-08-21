Ecommbx
Ήπιες παραπάνω; Αυτές είναι οι άμεσες επιπτώσεις στο σώμα σου
ΥΓΕΙΑ

Ήπιες παραπάνω; Αυτές είναι οι άμεσες επιπτώσεις στο σώμα σου

 21.08.2025 - 15:56
Ήπιες παραπάνω; Αυτές είναι οι άμεσες επιπτώσεις στο σώμα σου

Δεν χρειάζεται να πάθεις hangover για να καταλάβεις ότι το έχεις παρακάνει με το ποτό. Ανάλογα με τον οργανισμό, το σωματικό βάρος, το τι έχεις φάει προηγουμένως, ακόμη και ανάλογα με τη διάθεσή σου, η μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να σε πειράξει.

Hangover: Γιατί συμβαίνει

Το hangover σχετίζεται με δύο βασικούς παράγοντες: Την άμεση επίδραση του αλκοόλ στα συστήματα του σώματος και με τη συχνότητα και το ρυθμό κατανάλωσης οινοπνεύματος. Το άμεσο αποτέλεσμα της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ στο σώμα προκαλεί την πιο δυσάρεστη κατάσταση, ζαλάδα και τάση για εμετό. Ενώ διαφορετικά είναι τα συμπτώματα που μπορεί να προκύψουν από την απομάκρυνση του αλκοόλ από το σώμα. Όταν δηλαδή αρχίζεις να “συνέρχεσαι”.

Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν το παρακάνεις με το ποτό

1. Αφυδάτωση και ανισορροπία των ηλεκτρολυτών: Επειδή η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει την παραγωγή ούρων, προκαλεί την αφυδάτωση του οργανισμού οδηγώντας σε συμπτώματα όπως η δίψα, η αδυναμία, η ξηρότητα των βλεννογόνων, η ζάλη και η θολότητα της όρασης.

3. Πτώση του σακχάρου στο αίμα: Η κατανάλωση οινοπνεύματος μπορεί να εμποδίσει την παραγωγή γλυκόζης στο σώμα και να εξαντλήσει τα αποθέματά της στο ήπαρ.

4. Πονοκέφαλος: Η αλκοόλη μπορεί να οδηγήσει στη διεύρυνση των αιμοφόρων αγγείων (αγγειοδιαστολή), η οποία μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο.

