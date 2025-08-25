Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΝέα Siri: H Apple σε επαφές με τη Google για την ΑΙ που θα χρησιμοποιηθεί - H συνεργασία με ChatGPT
LIKE ONLINE

Νέα Siri: H Apple σε επαφές με τη Google για την ΑΙ που θα χρησιμοποιηθεί - H συνεργασία με ChatGPT

 25.08.2025 - 20:50
Νέα Siri: H Apple σε επαφές με τη Google για την ΑΙ που θα χρησιμοποιηθεί - H συνεργασία με ChatGPT

Η Apple έχει ξεκινήσει συνομιλίες με τη Google για το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini στην επόμενη αναβάθμιση του ψηφιακού βοηθού Siri, αναφέρει το Bloomberg επικαλούμενο πηγές που δεν κατονομάζονται.

Ο κατασκευαστής του iPhone προσέγγισε πρόσφατα τη Google για την ανάπτυξη μιας τροποποιημένης βερσιόν του Gemini που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση του νέου Siri. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Google έχει αρχίσει την εκπαίδευση ενός μοντέλου που μπορεί να τρέχει σε διακομιστές της Apple.

Έχοντας μείνει πίσω από τον ανταγωνισμό στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η Apple αναγκάστηκε να αναβάλλει για του χρόνου το λανσάρισμα του νέου Siri, το οποίο προγραμματιζόταν αρχικά για την περασμένη άνοιξη.

Η Apple φέρεται να απέχει αρκετές εβδομάδες από την οριστική απόφαση, δεδομένου ότι είχε νωρίτερα φέτος επαφές με την OpenAI και την Anhropic για ενδεχόμενη χρήση του ChatGPT ή του μοντέλου Claude αντίστοιχα.

Όποια λύση και αν επιλέξει η εταιρεία, το επόμενο Siri θα πρέπει να μπορεί να εκτελεί εντολές σύμφωνα με το ιστορικό και τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη και να επιτρέπει τον πλήρη χειρισμό της συσκευής μόνο με φωνητικές εντολές.

Το αρχικό σχέδιο της Apple ήταν να χρησιμοποιήσει τα δικά της μοντέλα, ένα σενάριο που όπως φαίνεται δεν έχει εγκαταλειφθεί. Σύμφωνα με το Blooberg, η εταιρεία αναπτύσσει ταυτόχρονα δύο βερσιόν του Siri, ένα που ονομάζεται Linwood και βασίζεται σε μοντέλα της ίδιας της Apple, και ένα δεύτερο με την ονομασία Glenwood που βασίζεται σε τεχνολογίες τρίτων.

Η Anhropic, την οποία χρηματοδοτεί η Amazon, είχε θεωρηθεί αρχικά ο επικρατέστερος υποψήφιος, ωστόσο το αντίτιμα που ζήτησε η εταιρεία κρίθηκε υψηλό.

Στο πλαίσιο προηγούμενης συμφωνίας με την OpenAI, το Siri προσφέρει ήδη πρόσβαση στο ChatGPT για ερωτήσεις που δεν μπορεί το ίδιο να απαντήσει.

Παραμένει ασαφές πώς θα χρησιμοποιηθούν τα μοντέλα ΑΙ της ίδιας της Apple, όμως η εταιρεία φέρεται να έχει σημειώσει πρόοδο. Πρόσφατα ξεκίνησε να δοκιμάζει ένα μοντέλο με ένα τρισεκατομμύριο παραμέτρους, μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα των 150 δισεκατομμυρίων παραμέτρων.

Ο αριθμός των παραμέτρων αποτελεί μέτρο της πολυπλοκότητας του μοντέλου και της ικανότητάς του για μάθηση. Η Apple φαίνεται ότι παραμένει πίσω από τον ανταγωνισμό, καθώς τα νεότερα μοντέλα της OpenAI έχουν αρκετά δισεκατομμύρια παραμέτρους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανακοίνωσε έρευνα η Αστυνομία κατά των ΑΠΟΕΛιστών για το υβριστικό πανό κατά του Φειδία - Μελετούν τα κλειστά κυκλώματα
Απάτη στο όνομα της ΑΗΚ: Αυτό είναι το email που πρέπει να αγνοήσεις – Δείτε φωτογραφία
Ζώδια: Χαρμόσυνα νέα - Οι τυχεροί του χειμώνα που θα δεχτούν... πρόταση γάμου
Νέο σχέδιο χορηγιών για ηλιακούς θερμοσίφωνες – Από €500 έως €900 ανά κατοικία – Η προθεσμία υποβολής αίτησης
Άσχημα νέα για την Άρσεναλ - Πόσο καιρό θα μείνει εκτός δράσης ο Σάκα
Κλείνει λωρίδα σε κεντρικό δρόμο της Λευκωσίας – Ποιος ο λόγος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απεργία στην Ελλάδα: Επηρεάζονται πτήσεις - Παροχή ευελιξίας για επιβάτες AEGEAN-Olympic Air

 25.08.2025 - 20:21
Επόμενο άρθρο

«Πανικός» στην Κρήτη: Ξεπέρασε τα 6 ευρώ το σουβλάκι - Ακόμη πιο πάνω ο γύρος και το μπιφτέκι

 25.08.2025 - 21:14
Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Εντός Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης της ένστασης της Ντόριας Βαρωσιώτου για τον τερματισμό των υπηρεσιών της ως δικαστού του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, που ξεκίνησε σήμερα στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο συνέρχεται ως Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

  •  25.08.2025 - 13:50
«Άνοιξαν» την Μονή Αββακούμ στο Φτερικούδι – Εντοπίστηκε παραβιασμένη πόρτα αίθουσας – Άφαντοι οι δράστες

«Άνοιξαν» την Μονή Αββακούμ στο Φτερικούδι – Εντοπίστηκε παραβιασμένη πόρτα αίθουσας – Άφαντοι οι δράστες

  •  25.08.2025 - 19:24
Δήλωση-βόμβα από την Ειρήνη Μουρτζούκου: Θα υποδείξει πρόσωπο που εμπλέκεται στο θάνατο του Παναγιωτάκη

Δήλωση-βόμβα από την Ειρήνη Μουρτζούκου: Θα υποδείξει πρόσωπο που εμπλέκεται στο θάνατο του Παναγιωτάκη

  •  25.08.2025 - 18:49
Απεργία στην Ελλάδα: Επηρεάζονται πτήσεις - Παροχή ευελιξίας για επιβάτες AEGEAN-Olympic Air

Απεργία στην Ελλάδα: Επηρεάζονται πτήσεις - Παροχή ευελιξίας για επιβάτες AEGEAN-Olympic Air

  •  25.08.2025 - 20:21
«Βουβό και παγωμένο» το Λύκειο Αραδίππου – Θλίψη για τον χαμό του περσινού μαθητή τους - «Ένα παιδί γεμάτο ζωντάνια, όνειρα και χαμόγελο»

«Βουβό και παγωμένο» το Λύκειο Αραδίππου – Θλίψη για τον χαμό του περσινού μαθητή τους - «Ένα παιδί γεμάτο ζωντάνια, όνειρα και χαμόγελο»

  •  25.08.2025 - 19:14
Πορτοκαλί: Αναλαμβάνουν την ευθύνη για το πανό κατά Φειδία - «Όσο θα υπάρχουν προδότες θα μας βρίσκουν απέναντι τους»

Πορτοκαλί: Αναλαμβάνουν την ευθύνη για το πανό κατά Φειδία - «Όσο θα υπάρχουν προδότες θα μας βρίσκουν απέναντι τους»

  •  25.08.2025 - 21:33
Φειδίας στα νύχια του Σταυραετού*

Φειδίας στα νύχια του Σταυραετού*

  •  25.08.2025 - 19:34
Μεθυσμένη Βρετανίδα προκάλεσε χάος σε πτήση με προορισμό την Κύπρο – Αναγκαστική προσγείωση στη Γερμανία

Μεθυσμένη Βρετανίδα προκάλεσε χάος σε πτήση με προορισμό την Κύπρο – Αναγκαστική προσγείωση στη Γερμανία

  •  25.08.2025 - 18:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα