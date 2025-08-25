Νέα Siri: H Apple σε επαφές με τη Google για την ΑΙ που θα χρησιμοποιηθεί - H συνεργασία με ChatGPT

Ο κατασκευαστής του iPhone προσέγγισε πρόσφατα τη Google για την ανάπτυξη μιας τροποποιημένης βερσιόν του Gemini που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση του νέου Siri. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Google έχει αρχίσει την εκπαίδευση ενός μοντέλου που μπορεί να τρέχει σε διακομιστές της Apple.

Έχοντας μείνει πίσω από τον ανταγωνισμό στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η Apple αναγκάστηκε να αναβάλλει για του χρόνου το λανσάρισμα του νέου Siri, το οποίο προγραμματιζόταν αρχικά για την περασμένη άνοιξη.

Η Apple φέρεται να απέχει αρκετές εβδομάδες από την οριστική απόφαση, δεδομένου ότι είχε νωρίτερα φέτος επαφές με την OpenAI και την Anhropic για ενδεχόμενη χρήση του ChatGPT ή του μοντέλου Claude αντίστοιχα.

Όποια λύση και αν επιλέξει η εταιρεία, το επόμενο Siri θα πρέπει να μπορεί να εκτελεί εντολές σύμφωνα με το ιστορικό και τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη και να επιτρέπει τον πλήρη χειρισμό της συσκευής μόνο με φωνητικές εντολές.

Το αρχικό σχέδιο της Apple ήταν να χρησιμοποιήσει τα δικά της μοντέλα, ένα σενάριο που όπως φαίνεται δεν έχει εγκαταλειφθεί. Σύμφωνα με το Blooberg, η εταιρεία αναπτύσσει ταυτόχρονα δύο βερσιόν του Siri, ένα που ονομάζεται Linwood και βασίζεται σε μοντέλα της ίδιας της Apple, και ένα δεύτερο με την ονομασία Glenwood που βασίζεται σε τεχνολογίες τρίτων.

Η Anhropic, την οποία χρηματοδοτεί η Amazon, είχε θεωρηθεί αρχικά ο επικρατέστερος υποψήφιος, ωστόσο το αντίτιμα που ζήτησε η εταιρεία κρίθηκε υψηλό.

Στο πλαίσιο προηγούμενης συμφωνίας με την OpenAI, το Siri προσφέρει ήδη πρόσβαση στο ChatGPT για ερωτήσεις που δεν μπορεί το ίδιο να απαντήσει.

Παραμένει ασαφές πώς θα χρησιμοποιηθούν τα μοντέλα ΑΙ της ίδιας της Apple, όμως η εταιρεία φέρεται να έχει σημειώσει πρόοδο. Πρόσφατα ξεκίνησε να δοκιμάζει ένα μοντέλο με ένα τρισεκατομμύριο παραμέτρους, μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα των 150 δισεκατομμυρίων παραμέτρων.

Ο αριθμός των παραμέτρων αποτελεί μέτρο της πολυπλοκότητας του μοντέλου και της ικανότητάς του για μάθηση. Η Apple φαίνεται ότι παραμένει πίσω από τον ανταγωνισμό, καθώς τα νεότερα μοντέλα της OpenAI έχουν αρκετά δισεκατομμύρια παραμέτρους.