ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στην Ελλάδα: Επηρεάζονται πτήσεις - Παροχή ευελιξίας για επιβάτες AEGEAN-Olympic Air

 25.08.2025 - 20:21
Με τετράωρη στάση εργασίας από τις 09:30 έως τις 13:30 καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στην προκηρυχθείσα από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 24ωρη απεργία της 28ης Αυγούστου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας θα εξυπηρετηθούν μόνον οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:

Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.
Πτήσεις που μεταφέρουν Αρχηγούς Κρατών και Πρωθυπουργούς.
Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.
Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης.
Νοσοκομειακές πτήσεις.
Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.
Πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.

Παροχή ευελιξίας για επιβάτες AEGEAN-Olympic Air που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν 28/8

Η AEGEAN και η Olympic Air ανακοίνωσαν προς τους επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 ότι, μπορούν είτε να προβούν σε αλλαγές των εισιτηρίων τους για ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, είτε να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση.

Οι ρυθμίσεις προσφέρονται όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση Τύπου λόγω της 4ώρης στάσης εργασίας (09:30-13:30) των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, που συμμετέχουν στην επικείμενη 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ και έως ότου οριστικοποιηθεί η πραγματοποίησή της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, παρέχεται από σήμερα η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με σχετική NOTAM από την ΥΠΑ η συμμετοχή των ελεγκτών στην απεργία μπορεί να ανασταλεί κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών και προστίθεται πως μέχρι τότε και σε αναμονή έκδοσης της σχετικής απόφασης δεν θα προβούν σε καμία τροποποίηση του προγράμματος δρομολογίων.

Οι επιβάτες μπορούν να προβούν σε αλλαγές των εισιτηρίων τους είτε μέσω της υπηρεσίας «η Κράτησή μου» στο site της AEGEAN www.aegeanair.com και της Olympic Air www.olympicair.com, είτε μέσω του AEGEAN App.

