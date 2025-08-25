Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γεραπετρίτης: Κανονικά θα συνεχιστεί το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας

 25.08.2025 - 20:06
Θα συνεχιστεί κανονικά το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας, διαβεβαίωσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Δεν πρόκειται να είμαστε παθητικοί, πρόσθεσε, θα συνεχίσουμε κανονικά τις έρευνες και θα το υποστηρίξουμε.

Σε συνέντευξη σε ελληνικό ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι και σε ερώτηση για τυχόν αντιδράσεις, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας απάντησε ότι η Αθήνα είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα και πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση αμφισβήτησης των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Για τα ελληνοτουρκικά, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας επικρίσεις, ανέφερε ότι στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι αφελείς ως προς το τι μπορεί να αλλάξει εκ μέρους της Τουρκίας με την πολιτική που εφαρμόζει η Αθήνα. Ωστόσο, πρόσθεσε, θέλουμε να έχουμε μία λειτουργική σχέση.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με τη Λιβύη, ο κ. Γεραπετρίτης υπέδειξε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία παραβίαση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τόνισε όμως ότι η Λιβύη, μια χώρα με πολλά προβλήματα, σεβάστηκε τη μέση γραμμή στον καθορισμό των θαλασσίων τεμαχίων.

Πηγή: ΕΡΤ

Εντός Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης της ένστασης της Ντόριας Βαρωσιώτου για τον τερματισμό των υπηρεσιών της ως δικαστού του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, που ξεκίνησε σήμερα στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο συνέρχεται ως Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο.

