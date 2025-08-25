Γεραπετρίτης: Κανονικά θα συνεχιστεί το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας

Δεν πρόκειται να είμαστε παθητικοί, πρόσθεσε, θα συνεχίσουμε κανονικά τις έρευνες και θα το υποστηρίξουμε.

Σε συνέντευξη σε ελληνικό ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι και σε ερώτηση για τυχόν αντιδράσεις, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας απάντησε ότι η Αθήνα είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα και πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση αμφισβήτησης των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Για τα ελληνοτουρκικά, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας επικρίσεις, ανέφερε ότι στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι αφελείς ως προς το τι μπορεί να αλλάξει εκ μέρους της Τουρκίας με την πολιτική που εφαρμόζει η Αθήνα. Ωστόσο, πρόσθεσε, θέλουμε να έχουμε μία λειτουργική σχέση.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με τη Λιβύη, ο κ. Γεραπετρίτης υπέδειξε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία παραβίαση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τόνισε όμως ότι η Λιβύη, μια χώρα με πολλά προβλήματα, σεβάστηκε τη μέση γραμμή στον καθορισμό των θαλασσίων τεμαχίων.

Πηγή: ΕΡΤ