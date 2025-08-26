Στο κελί για οκτώ μέρες οι τρεις νεαροί την ληστεία σε περίπτερο στην Κλήρου

Νωρίτερα, σε ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφερόταν ότι στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ληστείας, η οποία διαπράχθηκε στις 6 Αυγούστου 2025 σε περίπτερο στην περιοχή Κλήρου, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών προσώπων. Πρόκειται για νεαρά άτομα ηλικίας 19, 18 και 15 ετών, τα οποία συνελήφθησαν χθες βάσει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας.

Σύμφωνα με νεότερη αστυνομική ενημέρωση, οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησής τους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ