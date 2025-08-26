Επίθεση σε αστυνομικό – Ασθενής εκτός ελέγχου τη χτύπησε στο μάτι – Τι συνέβη

Όλα άρχισαν όταν σε περιοχή της Λευκωσίας εντοπίστηκε άνδρας αφρικανικής καταγωγής το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου με τραύμα στο κεφάλι.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ Λευκωσίας. Σε κάποια στιγμή βγήκε εκτός ελέγχου και με το πόδι του χτύπησε αστυνομικό στο μάτι ενώ κινήθηκε απειλητικά προς άλλο ασθενή.

Μέλος της αστυνομίας κατάφερε να τον ακινητοποιήσει και του πέρασε χειροπέδες.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι ο άνδρας διέμενε παράνομα στην Δημοκρατία. Οδηγήθηκε στο Δικαστήριο στις 23/8 το οποίο διέταξέ τρεις μέρες κράτησης.

Η υγεία της αστυνομικού δεν διατρέχει οποιοδήποτε κίνδυνο.