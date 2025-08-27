Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: «Δεν θα καταθέσω κουτσουρεμένη φορολογική μεταρρύθμιση»

 27.08.2025 - 13:58
ΥΠΟΙΚ: «Δεν θα καταθέσω κουτσουρεμένη φορολογική μεταρρύθμιση»

Δεν προτίθεται να καταθέσει μια "κουτσουρεμένη" φορολογική μεταρρύθμιση, δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σημειώνοντας ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος ακόμη και να αποσύρει τη μεταρρύθμιση, σε περίπτωση πολλών αλλαγών από τη Βουλή. Ανέφερε πως στις 15 Σεπτεμβρίου θα ξαναέχει συνάντηση με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων για το θέμα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Μάκης Κεραυνός είπε ότι για τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση έγινε ίσως η μεγαλύτερη διαβούλευση παρά για οποιοδήποτε θέμα, με ανοιχτές και κατ' ιδίαν συναντήσεις εδώ και ένα χρόνο, ενώ οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

Ανέφερε πως "με τους διάφορους φορείς, όπως η ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ και άλλοι, μιλούμε και υπάρχει μία πολύ μεγάλη σύγκλιση για όλα τα θέματα, επομένως δεν αντιλαμβάνομαι κάποιες αντιδράσεις που προέρχονται από κάποιους. Θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να υποσκάπτουμε προοδευτικές ιδέες και δράσεις, που είναι προοδευτικές για την οικονομία και το αναγνωρίζουν όλοι, όπως είναι η φορολογική μεταρρύθμιση, στον βωμό οποιωνδήποτε προεκλογικών σκοπιμοτήτων", είπε.

Πρόσθεσε ότι "αν δεν μπορέσουμε να έχουμε την ορθή φορολογική μεταρρύθμιση, έπειτα από 23 χρόνια, εγώ δεν θα είμαι έτοιμος να καταθέσω μια φορολογική μεταρρύθμιση κουτσουρεμένη, που δεν θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της μεσαίας τάξης, των απλών εργαζομένων και όλων των φορολογουμένων, αλλά και των επιχειρήσεών μας, που έχουν ανάγκη να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητά τους".

Ερωτηθείς αν προτίθεται να αποσύρει τη μεταρρύθμιση σε περίπτωση που η Βουλή επιχειρήσει να αλλάξει πράγματα, απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι έχει ενημερώσει τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων σε συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου και έδωσε όλα τα στοιχεία. "Το μόνο αίτημα ήταν να ξανακάνουμε συνάντηση όλοι μαζί, κάτι που θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου", είπε, σημειώνοντας ότι ο ίδιος είναι ανοιχτός σε θετικές ιδέες. "Θέλω να ακούσω ιδέες θετικές, θέλω να ακούσω λύσεις και είμαι έτοιμος να υιοθετήσω οτιδήποτε θετικό που μας έχει ξεφύγει", είπε.

Κληθείς να σχολιάσει τοποθέτηση του Προέδρου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, Μιχάλη Περσιάνη, για έλλειψη οράματος και φαντασίας από τη μεταρρύθμιση, ο Υπουργός είπε ότι "δεν ασχολούμαι με φαντασιώσεις. Αν υπάρχουν οράματα που δεν τα έχουμε εμείς, καλό είναι να μας τα πουν".

Πρόσθεσε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση είναι βασισμένη και προχωρεί με τις βασικές αρχές, που από την αρχή έχει εξαγγείλει. "Πρέπει να υπάρχει δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, ενίσχυση της μεσαίας τάξης, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, κυρίως των κυπριακών επιχειρήσεων που πλήρωναν 17% για την άμυνα και τώρα θα πληρώνουν 5%, κι αυτό είναι μια μεγάλη ανακούφιση, και διατήρηση του καθεστώτος για τις ξένες εταιρείες και μάλιστα ενισχύοντάς το, ώστε να συνεχίζει να παρουσιάζει η οικονομία μας αυτή την ανθεκτικότητα και αυτή την ανάπτυξη που είναι από τους καλύτερους στην ΕΕ".

Πρόσθεσε ότι οι πρόνοιες της μεταρρύθμισης έχουν περάσει από εμπειρογνώμονα για ευρωπαϊκά θέματα και όλες συνάδουν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. "Δεν έχουμε σκοπό να τρομοκρατούμε κανένα, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, η οποία, με εκτιμήσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορεί να είναι και 25%", είπε.

"Να μην ανησυχεί κανένας ότι θα κάνουμε αστυνομικό κράτος, αλλά θα εφαρμόσουμε πρόνοιες που δεν θα επιτρέπουν να υπάρχει αυτή η φοροδιαφυγή, η οποία στο τέλος της ημέρας είναι σε βάρος όλων των φορολογουμένων και ιδιαίτερα αυτών που ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους", κατέληξε.

