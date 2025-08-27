VIDEO: Η στιγμή που καταρράκτης «κατάπιε» 22χρονο Youtuber στην Ινδία

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 22χρονος Σαγκάρ Τουντού είχε πάει στον καταρράκτη Ντουντούμα στην περιοχή Κοραπούτ της Ινδίας το Σάββατο, προκειμένου να γυρίσει ένα βίντεο με drone για το κανάλι του, όταν συνέβη η τραγωδία.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το νερό τον παρέσυρε ορμητικά και παρά τις προσπάθειές του να κρατηθεί από έναν βράχο, το ρεύμα ήταν υπερβολικά ισχυρό.

Το ανατριχιαστικό βίντεο – το οποίο έγινε viral – απεικονίζει επίσης περαστικούς, οι οποίοι προσπάθησαν να του πετάξουν ένα σχοινί και να του δώσουν οδηγίες για το τι να κάνει, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να τον σώσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, οι διασώστες είχαν καταφέρει να ανακτήσουν μόνο την τσάντα του που περιείχε τον εξοπλισμό του.

22-year-old Indian YouTuber, Sagar Tudu, will never be seen on Youtube again, he was swept away by raging currents at the Duduma Waterfall in Odisha, while attempting to impress his fans for likes. pic.twitter.com/9tCC2Jk8QP — Dane (@UltraDane) August 26, 2025

Το βίντεο με τις τελευταίες στιγμές του Youtuber συγκέντρωσε ανάμικτες αντιδράσεις, καθώς ενώ ορισμένοι επικεντρώθηκαν στο μέγεθος της τραγωδίας, άλλοι τον επέκριναν για τη ριψοκίνδυνη απόφασή του να μεταβεί σε ένα τόσο επικίνδυνο σημείο.

Τοπικά ειδησεογραφικά μέσα αναφέρουν ότι το δυνατό ρεύμα ήταν αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων, οι οποίες προκάλεσαν μεγάλη άνοδο της στάθμης του ποταμού, με αποτέλεσμα το φράγμα Μακχούντ να υπερχειλίσει.

ΠΗΓΗ: protothema.gr