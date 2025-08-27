Συμβούλιο Ασφαλείας: Ανθρωπογενής ο λιμός στη Γάζα – Κρίσιμος ο ρόλος του Κυπριακού διαδρόμου

Σε κοινή δήλωση, τα 14 μέλη του Συμβουλίου ζητούν την άμεση, άνευ όρων και μόνιμη εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις, την ουσιαστική αύξηση της βοήθειας σε όλη τη Γάζα και την άμεση και άνευ όρων άρση από το Ισραήλ όλων των περιορισμών στην παράδοση της βοήθειας.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας τον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, που τη Δευτέρα επέδωσε τα διαπιστευτήρια της στον Γεν. Γραμματέα ΟΗΕ, στην πρώτη της τοποθέτηση στο ΣΑΗΕ για το Παλαιστινιακό ανέφερε πως "η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι καταστροφική και πρέπει να αναστραφεί επειγόντως.

"Η Ελλάδα προχώρησε πρόσφατα σε ρίψη τροφίμων από αέρος πάνω από τη Γάζα, σε στενή συνεργασία με την ΕΕ και άλλους περιφερειακούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ιορδανίας. Παράλληλα, η επανεκκίνηση του Κυπριακού διαδρόμου, κρίσιμου κρίκου στην ανθρωπιστική αλυσίδα, αναμένεται να επισπεύσει την παράδοση βοήθειας στη Γάζα" τόνισε.

Η κ. Μπαλτά σημείωσε ότι "η επέκταση των εποικισμών και η βία εποίκων στη Δυτική Όχθη υπονομεύουν περαιτέρω τις προοπτικές για ειρήνη".

"Είμαστε εξίσου έντονα αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια βίαιης μετακίνησης του παλαιστινιακού πληθυσμού. Εξίσου, η κλιμάκωση της βίας εποίκων, περιλαμβανομένης αυτής κατά χριστιανικών κοινοτήτων, είναι ανησυχητική — και πρέπει να αντιμετωπιστεί χωρίς καθυστέρηση" πρόσθεσε.

Μια νέα, διαρκής και συνολική εκεχειρία, ανέφερε η κ. Μπαλτά, "είναι πιο επείγουσα από ποτέ" και επανέλαβε την ελληνική θέση ότι "θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς δεν θα έχει κανένα κυβερνητικό ή στρατιωτικό ρόλο στη Γάζα".

Η κ. Μπαλτά αναφέρθηκε στην πρόσφατη διεθνή διάσκεψη για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, που συνδιοργανώθηκε από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία στη Νέα Υόρκη τον περασμένο μήνα, τονίζοντας ότι αυτή "κατέδειξε τη διευρυμένη διεθνή βούληση για την εξασφάλιση ειρήνης και σταθερότητας".

"Καλούμε τα μέρη να επιδείξουν το απαιτούμενο πολιτικό θάρρος για να προχωρήσουν προς μια βιώσιμη λύση δύο κρατών, μέσω της αναζωογόνησης της πολιτικής διαδικασίας, σε συμφωνία με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας" ανέφερε.

Η Βοηθός Γενική Γραμματέας Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, Τζόις Μσούγια, ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας εκ μέρους του επικεφαλής του OCHA Τομ Φλέτσερ, τονίζοντας ότι η πείνα στη Γάζα έχει πλέον εξελιχθεί σε λιμό.

Στις 22 Αυγούστου, η Επιτροπή Αναθεώρησης Λιμών της IPC επιβεβαίωσε ότι λιμός σημειώνεται στη διοικητική περιφέρεια της Γάζας και αναμένεται να επεκταθεί στη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ και στη Χαν Γιούνις μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι αντιμετωπίζουν άμεσα κίνδυνο λιμοκτονίας, με τον αριθμό να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις 640.000. Ένα εκατομμύριο βρίσκονται στο Επίπεδο Έκτακτης Ανάγκης IPC 4 και σχεδόν 400.000 στο Επίπεδο Κρίσης IPC 3. Τουλάχιστον 132.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών αναμένεται να υποφέρουν από οξεία υποσιτισμό ως τα μέσα του 2026, ενώ 43.000 κινδυνεύουν άμεσα με θάνατο. Για τις εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες, οι περιπτώσεις σοβαρού κινδύνου αναμένεται να αυξηθούν από 17.000 σε 55.000.

Τόνισε ότι ο λιμός δεν οφείλεται σε φυσικά αίτια, αλλά είναι «ανθρωπογενής καταστροφή», που προέρχεται από 22 μήνες συγκρούσεων, περιορισμών στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, καταστροφής της γεωργικής παραγωγής και κατάρρευσης υγειονομικών και υδρευτικών υποδομών.

Παρά την πρόσφατη αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως η είσοδος 12.000 τόνων αλεύρου, η λειτουργία 80 κουζινών με 400.000 γεύματα την ημέρα και η διανομή τροφών για 30.000 παιδιά, τα μέτρα αυτά «δεν επαρκούν για να αναστρέψουν τον λιμό».

Η Ιλάνα Γκριτζέφσκι, επιζήσασα της ομηρίας της Χαμάς και σύντροφος του σημερινού ομήρου Ματάν Ζανγκαουκέρ, κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις φρικαλεότητες που βίωσε στα τούνελ της Χαμάς.

«Μέσα σε λίγα λεπτά, το σπίτι μας στο Νιρ Οζ μετατράπηκε σε κόλαση. Με έσυραν, με χτύπησαν και με εξευτέλισαν. Στους δρόμους της Γάζας με ανάγκασαν να περπατώ χέρι-χέρι με έναν τρομοκράτη, σαν να ήμουν η σύζυγος του, ώστε να μη φανεί ότι είχα απαχθεί».

Η Ιλάνα πρόσθεσε ότι «για 55 ημέρες κοιμόμουν στο πάτωμα, πεινασμένη, άρρωστη και χωρίς φάρμακα. Έχασα 12 κιλά. Οι τρομοκράτες έτρωγαν κρέας, ρύζι και λαχανικά κι εμείς παίρναμε δέκα ρεβίθια ή ένα κομμάτι ξερή πίτα. Ενώ ο κόσμος μιλάει για την πείνα στη Γάζα, εμείς, οι απαχθέντες, είμαστε εκείνοι που λιμοκτονούσαμε και συνεχίζουμε να λιμοκτονούμε σκόπιμα».

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ πρέσβης Ντάνι Ντανόν ανέφερε ότι «η μαρτυρία της Ιλάνα είναι ανατριχιαστική και παρουσιάζει μια ξεκάθαρη εικόνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας: η Χαμάς κακοποιεί τους ομήρους, τους αφήνει να λιμοκτονούν και χρησιμοποιεί τη διεθνή βοήθεια για να θρέψει τους τρομοκράτες. Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί πλέον να αποστρέφει το βλέμμα. Η Χαμάς πρέπει να ηττηθεί και οι όμηροι να απελευθερωθούν».

Ο Παλαιστίνιος Mόνιμος Παρατηρητής στον ΟΗΕ, Ριάντ Μανσούρ απηύθυνε μια φορτισμένη συναισθηματικά ομιλία στο Συμβούλιο Ασφαλείας τονίζοντας ότι «ίσως χιλιάδες παιδιά είναι μαζί μας σε αυτήν την αίθουσα. Τα βλέπω. Τα νιώθω. Είναι άγγελοι», είπε, προσθέτοντας ότι ζητούν «ειρήνη, κατάπαυση του πυρός, φαγητό, φάρμακα και να σταματήσει μόνιμα αυτός ο πόλεμος».

Καλώντας σε διαφάνεια, παρότρυνε τα μέλη του Συμβουλίου να επισκεφθούν τη Γάζα. «Γιατί δεν πάτε στη Γάζα, να τους συναντήσετε όλους, να ερευνήσετε την κατάσταση και να πάρετε μαζί σας εκατοντάδες δημοσιογράφους;» ανέφερε.

Υποστήριξε ότι οι εκεχειρίες σώζουν ζωές, υπενθυμίζοντας ότι όμηροι απελευθερώθηκαν σε περιόδους παύσης εχθροπραξιών.

Επανέλαβε το όραμα της λύσης δύο κρατών λέγοντας πως «ο μόνος δρόμος για ένα ειρηνικό, σταθερό και ασφαλές μέλλον περνά από την Παλαιστίνη ζώντας δίπλα δίπλα με το Ισραήλ».

Ο Αναπληρωτής Ειδικός Συντονιστής για τη Μέση Ανατολή, Ραμίς Αλακμπάροφ, περιέγραψε στο Συμβούλιο Ασφαλείας μια «καταστροφική εικόνα» στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, κάνοντας λόγο για «κρίση χωρίς προηγούμενο».

Για τη Γάζα, επισήμανε ότι οι 22 μήνες συγκρούσεων έχουν οδηγήσει σε μαζικές απώλειες αμάχων, εκτοπισμό και λιμό. Από τις 23 Ιουλίου, 2.553 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 271 που επιχειρούσαν να συλλέξουν βοήθεια.

Αναφερόμενος στους ομήρους, είπε ότι 50 παραμένουν υπό κράτηση από τη Χαμάς και άλλες ένοπλες ομάδες, με τους 28 από αυτούς να θεωρούνται νεκροί. Κατήγγειλε «κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου» και ζήτησε άμεση απελευθέρωση.

Σημείωσε επίσης ότι το 86% της Λωρίδας βρίσκεται υπό στρατιωτικές ζώνες του Ισραήλ, με νέες επιχειρήσεις στη Γάζα να απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες» εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους.

Για τη Δυτική Όχθη, προειδοποίησε ότι η προοπτική για παλαιστινιακό κράτος «συρρικνώνεται» λόγω εποικιστικής επέκτασης και βίας. Κατήγγειλε την έγκριση 3.400 μονάδων στην περιοχή Ε1, που «θα διακόψει τη σύνδεση μεταξύ βόρειας και νότιας Δυτικής Όχθης» και τόνισε ότι όλοι οι οικισμοί παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, η Παλαιστινιακή Αρχή αντιμετωπίζει «πρωτοφανή οικονομική κρίση», λόγω μη μεταβίβασης εσόδων από το Ισραήλ.

Η Αμερικανίδα Μόνιμη Αντιπρόσωπος πρέσβης Ντόροθι Σέι, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ευχαρίστησε την πρώην όμηρο Ιλάνα Γκριτσέφσκι, λέγοντας ότι η μαρτυρία της «υπενθυμίζει πώς άρχισε ο πόλεμος και γιατί συνεχίζεται». Τόνισε ότι η πορεία προς την ειρήνη «ξεκινά με την απελευθέρωση του Ματάν και όλων των 50 ομήρων» και με τη διασφάλιση ότι «η Χαμάς, μια βάρβαρη τρομοκρατική οργάνωση, δεν θα ελέγξει ξανά τη Γάζα».

Κατηγόρησε ορισμένα κράτη-μέλη ότι με τις αναγνωρίσεις παλαιστινιακού κράτους «αντάμειψαν τη σφαγή» και υποστήριξε πως η Χαμάς θεωρεί τις κινήσεις αυτές «καρπούς της 7ης Οκτωβρίου».

Για τον λιμό στη Γάζα, ανέφερε ότι "θα αξιοποιήσουμε την ευκαιρία για να απορρίψουμε τον ψευδή ισχυρισμό ότι υπάρχει πολιτική λιμοκτονίας στη Γάζα" τονίζοντας ότι "από την αρχή του πολέμου το Ισραήλ έχει επιτρέψει την άνευ προηγουμένου ροή άνω των δύο εκατ. τόνων βοήθειας προς τη Γάζας".

Κλείνοντας, κάλεσε το Συμβούλιο να «καταδικάσει τη χρήση νοσοκομείων από τη Χαμάς» και χαιρέτισε την απόφαση του Λιβάνου να θέσει όλα τα όπλα υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων.