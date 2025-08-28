Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ

Παρά την υπερπροσπάθεια που έγινε το καλοκαίρι πριν την εξεταστική περίοδο για να τοποθετηθούν συστήματα κλιματισμού στα περισσότερα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, εκατοντάδες σχολεία, κυρίως Δημοτικά και Προδημοτική Εκπαίδευση, παραμένουν στη λίστα αναμονής.

Για να αντιμετωπιστούν οι ακραίες θερμοκρασίες, οι Ιατρικές Υπηρεσίες και οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας απέστειλαν κατευθυντήριες οδηγίες στις σχολικές μονάδες, με στόχο την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Μέτρα προστασίας από τον καύσωνα στις σχολικές μονάδες:

Η Διεύθυνση του κάθε σχολείου έχει ευθύνη να ενημερώνεται καθημερινά για τις προειδοποιήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή/και της Πολιτικής Άμυνας σχετικά με τις συνθήκες καύσωνα και να συμμορφώνεται με τις σχετικές συστάσεις.

Οι χώροι διδασκαλίας θα πρέπει να διαθέτουν απλούς ανεμιστήρες , και σε κάθε περίπτωση φυσικό αερισμό των χώρων. Εάν υπάρχουν κλιματιστικά να χρησιμοποιούνται.

Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, ιδίως για τα μικρά παιδιά. Η συνεχής έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει μεταξύ άλλων ηλιακά εγκαύματα.

Συστήνεται η χρήση αντιηλιακής κρέμας με ψηλό δείκτη προστασίας.

Παραμονή σε σκιερά και δροσερά μέρη και να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Ντύσιμο ελαφρύ και άνετο με ανοιχτόχρωμα ρούχα.

Χρήση καπέλου από υλικό που να επιτρέπει τον αερισμό του κεφαλιού.

Αποφυγή έντονης σωματικής δραστηριότητας σε εξωτερικούς χώρους.

Ακύρωση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες 11:00 π.μ. μέχρι τις 1:30 μ.μ. όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα.

Αποφυγή φυσικής άσκησης και παιχνιδιών κ άτω από τον ήλιο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος .

Μικρά σε ποσότητα και ελαφριά γεύματα, φτωχά σε λιπαρά, με έμφαση στη λήψη φρούτων και λαχανικών.

Λήψη άφθονων υγρών (νερού και χυμών φρούτων).

Σε περίπτωση εκδρομής, η διασφάλιση χώρου σκίασης για τους/τις μαθητές/μαθήτριες και το προσωπικό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίδεται όταν οι υψηλές θερμοκρασίες συνδυάζονται και με φαινόμενα αυξημένων επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και υγρασίας.

Παιδιά που πάσχουν α πό χρόνια νοσήματα θα πρέπει να συμβουλευτούν τον θεράποντα ιατρό τους , από τον οποίο θα λάβουν επιπρόσθετες οδηγίες ανάλογα με την κατάστασή της υγείας τους καθώς και οδηγίες για την πιθανή αλλαγή της δοσολογίας της φαρμακευτικής τους αγωγής, εάν χρειάζεται.

Για άτομα στον σχολικό χώρο που παρουσιάζουν αδιαθεσία, ζάλη, κεφαλαλγία, εμετό ή άλλα συμπτώματα, θα πρέπει να ζητηθεί ιατρική συμβουλή.

Οι οδηγίες κρίνονται αναγκαίες, καθώς η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με πρωτόγνωρα υψηλές θερμοκρασίες και με αρκετά σχολεία να μην διαθέτουν ακόμα τα απαραίτητα συστήματα κλιματισμού, με αποτέλεσμα να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και αυξημένη μέριμνα για την υγεία των παιδιών.