Απόλυση: Πότε είναι νόμιμη και ποια δικαιώματα έχει ο εργαζόμενος

Πότε μπορεί ο εργοδότης να απολύσει χωρίς προειδοποίηση;

Ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να απολύσει έναν εργαζόμενο χωρίς να του δώσει προειδοποίηση μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου η συμπεριφορά του εργαζομένου καθιστά σαφές ότι η σχέση εργασίας δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι η διάπραξη σοβαρού παραπτώματος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, η διάπραξη ποινικού αδικήματος χωρίς τη συγκατάθεση του εργοδότη, η απρεπής διαγωγή κατά τον χρόνο εργασίας, καθώς και σοβαρές ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις των κανονισμών εργασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απόλυση μπορεί να γίνει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση.

Υποχρεώσεις εργαζομένου κατά την περίοδο προειδοποίησης

Όταν η απόλυση συνοδεύεται από προειδοποίηση, ο εργαζόμενος υποχρεούται να εργαστεί κανονικά κατά τη διάρκεια της προειδοποίησης. Ωστόσο, εάν επιθυμεί να αποχωρήσει νωρίτερα, μπορεί να το κάνει χωρίς να δώσει προειδοποίηση, αλλά τότε χάνει τα δικαιώματά του για το υπόλοιπο της περιόδου αυτής.

Αν ο εργαζόμενος δώσει προειδοποίηση από μόνος του, τότε η απόφαση αν θα εργαστεί ή όχι κατά την περίοδο προειδοποίησης εξαρτάται από τον εργοδότη, ο οποίος μπορεί να επιλέξει να μην τον απασχολήσει, ειδικά αν αυτό σχετίζεται με θέματα ασφάλειας της επιχείρησης. Το ζήτημα της καταβολής του μισθού για την περίοδο προειδοποίησης που δεν εργάζεται, δεν είναι ρητά καθορισμένο από τον νόμο και συνήθως επιλύεται από τα Δικαστήρια Εργατικών Διαφορών.

Τα δικαιώματα του εργαζομένου μετά την απόλυση

Ο εργαζόμενος που έχει απολυθεί δικαιούται να λάβει όλα τα δεδουλευμένα μέχρι και την τελευταία ημέρα της απασχόλησής του, καθώς και την αναλογία της ετήσιας άδειας μείον τις ημέρες άδειας που έχει ήδη πάρει μέσα στο ίδιο έτος.

Επιπλέον, εάν προβλέπεται ή υπάρχει πρακτική καταβολής 13ου μισθού, έχει δικαίωμα και στην αναλογία αυτού. Τέλος, ο εργαζόμενος δικαιούται τις παροχές από το Ταμείο Προνοίας, εφόσον αυτό ισχύει και σύμφωνα με το καταστατικό του συγκεκριμένου Ταμείου.

Σημειώνεται ότι, ακόμη και αν ο εργαζόμενος δεν δώσει την προβλεπόμενη προειδοποίηση, ο εργοδότης δεν δικαιούται να παρακρατήσει ποσά από τα δεδουλευμένα, εκτός εάν υπάρχει ρητή γραπτή συμφωνία που το επιτρέπει, οπότε μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια για αποζημίωση.

Πότε θεωρείται νόμιμη μια απόλυση

Νόμιμη θεωρείται η απόλυση όταν ο εργαζόμενος παραλείπει να εκτελέσει τα καθήκοντά του με τρόπο ικανοποιητικό, όταν ο εργαζόμενος καθίσταται πλεονάζων, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, όταν λήγει η σύμβαση ορισμένου χρόνου, όταν ο εργαζόμενος συμπληρώνει τη συντάξιμη ή αφυπηρετική ηλικία και όταν η διαγωγή του εργαζομένου επιτρέπει απόλυση χωρίς προειδοποίηση.

Η γνώση αυτών των κανόνων και δικαιωμάτων είναι σημαντική για να διασφαλίζεται η δίκαιη και νόμιμη μεταχείριση τόσο από την πλευρά των εργοδοτών όσο και από την πλευρά των εργαζομένων.