Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Αυγούστου - Ο βίος του Αγίου που τιμάται

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Δάμων, Δάμωνας

Άγιος Δάμων ο Ιερομάρτυρας

Ο Άγιος Δάμων ο Ιερομάρτυρας είναι άγνωστος στους Συναξαριστές και τα Μηναία. Η μνήμη του αναγράφεται στο Σιναϊτικό Κώδικα 631, όπου υπάρχουν και δύο Στιχηρά (τροπάρια) στον Άγιο Δάμωνα.

