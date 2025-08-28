Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Αυγούστου - Ο βίος του Αγίου που τιμάται

Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ
Μεγάλο μέρος των σχολικών μονάδων εξακολουθεί να παραμένει χωρίς κλιματιστικά ενόψει του παρατεταμένου καύσωνα.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
Δάμων, Δάμωνας
Ο Άγιος Δάμων ο Ιερομάρτυρας είναι άγνωστος στους Συναξαριστές και τα Μηναία. Η μνήμη του αναγράφεται στο Σιναϊτικό Κώδικα 631, όπου υπάρχουν και δύο Στιχηρά (τροπάρια) στον Άγιο Δάμωνα.
Ανατολή ήλιου: 06:51 – Δύση ήλιου: 20:00
Σελήνη 4.8 ημερών
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις