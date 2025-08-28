VIDEO: Κύμα πληγμάτων της Ρωσίας στο Κίεβο, τουλάχιστον 3 νεκροί και 9 τραυματίες

Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

 28.08.2025 - 07:02
Κύμα ρωσικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα, ιδίως με βαλλιστικούς πυραύλους, που χαρακτηρίστηκε «τεράστιο» από τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους εννιά, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της ομώνυμης περιφέρειας.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει σε τρεις και αυτός των τραυματιών σε εννιά. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι παιδί», ανέφερε η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση Κιέβου. Αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για έναν νεκρό και πέντε τραυματίες.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα στο Κίεβο, διαπίστωσε νωρίτερα ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μετέδωσε πως είδε πύραυλο να καταρρίπτεται και συντρίμμια να πέφτουν στην πόλη και άκουσε επίσης μηχανές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης.

Οι αρχές αναφέρθηκαν σε ζημιές σε τουλάχιστον τρεις συνοικίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, με τον δήμαρχο Κλίτσκο να αναφέρεται σε «τεράστια» επίθεση.

Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Τιμούρ Τκατσένκο αναφέρθηκε σε «ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους» και πυρκαγιές σε βρεφονηπιακό σταθμό και πολυκατοικία.

Κάτοικοι πήγαν στα καταφύγια, ανάμεσά τους κάποιοι με υπνόσακους σε σταθμούς του μετρό.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα και στο μεγαλύτερο μέρος της ουκρανικής επικράτειας κηρύχτηκε συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή περί τις 04:00 (ώρα Κύπρου).

Εκτός της πρωτεύουσας, η εταιρεία των ουκρανικών σιδηροδρόμων έκανε λόγο για «μαζική» επίθεση της Ρωσίας που προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια Βινίτσια (κεντρικά), με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην κίνηση των συρμών.

Οι δυο χώρες συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα τις τελευταίες εβδομάδες παρά την εντατική διπλωματική δραστηριότητα με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο ρωσικός στρατός, που έχει κυριεύσει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα της, επιταχύνει την προέλασή του στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες, αντιμέτωπος με πιο ολιγάριθμες και λιγότερο εφοδιασμένες μονάδες του ουκρανικού στρατού.

Για πρώτη φορά, προχθές Τρίτη η ουκρανική στρατιωτική διοίκησης αναγνώρισε πως ρωσικά στρατεύματα επιχειρούν στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολικά), όπου ο ρωσικός στρατός από την πλευρά του είχε ανακοινώσει πως προελαύνει από τον Ιούλιο.

Πηγή: protothema.gr

