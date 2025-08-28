Εκσκαφέας προκάλεσε την βλάβη που άφησε χωρίς ρεύμα περιοχές της Λευκωσίας – Πότε θα αποκατασταθεί

Η βλάβη, ανέφερε, προέκυψε όταν σε εργοτάξιο διενεργείτο βαθιά εκσκαφή με αποτέλεσμα να αποκοπεί υπόγειο καλώδιο μέσης τάσης και ισχύος 11 χιλιάδων βολτ.

Πρόσθεσε ότι «δυστυχώς δεν ενημερώθηκε η ΑΗΚ για το ακριβές σημείο του υπόγειου καλωδίου που έχει αποκοπεί κάτι που απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να εντοπιστεί».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ