Εκσκαφέας προκάλεσε την βλάβη που άφησε χωρίς ρεύμα περιοχές της Λευκωσίας – Πότε θα αποκατασταθεί

 28.08.2025 - 09:46
Εντός μίας ώρας (γύρω στις 11:00 το πρωί) αναμένεται η αποκατάσταση της βλάβης που σημειώθηκε σε υπόγειο καλώδιο μέσης τάσης της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου επηρεάζοντας την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε οδική αρτηρία προς την κοινότητα Τσερίου, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, η Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου.

Η βλάβη, ανέφερε, προέκυψε όταν σε εργοτάξιο διενεργείτο βαθιά εκσκαφή με αποτέλεσμα να αποκοπεί υπόγειο καλώδιο μέσης τάσης και ισχύος 11 χιλιάδων βολτ.

Πρόσθεσε ότι «δυστυχώς δεν ενημερώθηκε η ΑΗΚ για το ακριβές σημείο του υπόγειου καλωδίου που έχει αποκοπεί κάτι που απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να εντοπιστεί».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Μεγάλο μέρος των σχολικών μονάδων εξακολουθεί να παραμένει χωρίς κλιματιστικά ενόψει του παρατεταμένου καύσωνα.

