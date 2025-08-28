Ecommbx
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

H Lexus επίσημος χορηγός μετακίνησης του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

 28.08.2025 - 10:00
H Lexus επίσημος χορηγός μετακίνησης του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Η Lexus διατηρεί τους ισχυρούς δεσμούς της με τον κόσμο του κινηματογράφου, ανακοινώνοντας πως θα είναι επίσημος Χορηγός Μετακίνησης του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, της περίφημης Biennale di Venezia.

Για 9η διαδοχική χρονιά, η ιαπωνική μάρκα θα είναι μεγάλος χορηγός σε μια από τις κορυφαίες κινηματογραφικές εκδηλώσεις, που ξεκίνησαν στις 27 Αυγούστου και θα διαρκέσουν έως τις 6 Σεπτεμβρίου, στο Lido της Βενετίας.

Η ιαπωνική μάρκα πολυτελών αυτοκινήτων μοιράζεται το ίδιο πνεύμα με τον κόσμο της μεγάλης οθόνης, προτάσσοντας το πάθος, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στον σχεδιασμό των αυτοκινήτων της, δίχως να εγκαταλείπει το όραμά της για βιώσιμη κινητικότητα. Η παρουσία της Lexus στο Φεστιβάλ Βενετίας αντικατοπτρίζει την επιθυμία της να «αγκαλιάσει» το μέλλον μέσα από πρωτοποριακές και βιώσιμες τεχνολογικές λύσεις.

Το Lido της Βενετίας θα μετατραπεί για ακόμη μία φορά σε σημείο συνάντησης μεταξύ κινηματογράφου και καινοτομίας, και σε αυτή την κατεύθυνση ένας στόλος εξηλεκτρισμένων μοντέλων της μάρκας  θα φροντίζει για τις μετακινήσεις των σκηνοθετών, των ηθοποιών, των δημιουργών και των VIP καλεσμένων. Μοντέλα όπως το αμιγώς ηλεκτρικό RZ, το plug-in υβριδικό NX και τα πλήρως υβριδικά RX, LBX, ES και UX, αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στην εκδήλωση, παρουσιάζοντας τη διαχρονική πολυδιάστατη προσέγγιση της Lexus για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, τα φώτα θα στραφούν στο ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό sedan ES, το οποίο, όπως ένας πραγματικός σταρ του σινεμά, θα απολαύσει τη δική του πρεμιέρα στο κόκκινο χαλί. Το μοντέλο συνδυάζει κομψότητα και προηγμένη τεχνολογία, αποτελώντας την απόλυτη έκφραση της φιλοσοφίας “Making Luxury Personal”. Με αυτή τη φιλοσοφία η Lexus επιδιώκει να προσφέρει πλήρως εξατομικευμένη πολυτέλεια, που προσαρμόζεται στις απαιτήσεις μιας εξελισσόμενης αγοράς, παρέχοντας καινοτόμες, συναρπαστικές και αξέχαστες εμπειρίες, όπως ακριβώς μια καλοφτιαγμένη κινηματογραφική ταινία.

«Η καινοτομία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του DNA της Lexus, δίχως να περιορίζεται μόνο στην τεχνολογία, καθώς περιλαμβάνει δημιουργικότητα, βιωσιμότητα και διαρκή εστίαση στον πελάτη. Μοιραζόμαστε αυτές τις αξίες με τον κόσμο του κινηματογράφου, και για αυτό το λόγο είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με τη Biennale di Venezia για τη διεξαγωγή του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Είναι τιμή μας που και φέτος θα συνοδεύσουμε ηθοποιούς και σκηνοθέτες στις εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί με τον στόλο των εξηλεκτρισμένων πολυτελών οχημάτων μας», δήλωσε ο Paolo Moroni, Διευθυντής της Lexus Ιταλίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Μεγάλο μέρος των σχολικών μονάδων εξακολουθεί να παραμένει χωρίς κλιματιστικά ενόψει του παρατεταμένου καύσωνα.

