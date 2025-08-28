Ecommbx
Τι ποσοστό των γυναικών ηλικίας 50-69 ετών ελέγχθηκε για καρκίνο μαστού το '23 στην Κύπρο;
Τι ποσοστό των γυναικών ηλικίας 50-69 ετών ελέγχθηκε για καρκίνο μαστού το '23 στην Κύπρο;

 28.08.2025 - 15:21
Λιγότερες από μία στις τρεις γυναίκες ηλικίας 50-69 ετών προέβησαν σε έλεγχο καρκίνου του μαστού στην Κύπρο το 2023, ποσοστό που κατατάσσει την Κύπρο στην προτελευταία θέση στην ΕΕ για τις χώρες με διαθέσιμα στοιχεία, σύμφωνα με τη Eurostat.

Το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 50-69 ετών που προέβησαν σε έλεγχο καρκίνου του μαστού στην Κύπρο το 2023 ανερχόταν σε 29,75%.

Τα ποσοστά ελέγχου ήταν κάτω από 40% στην Πολωνία, τη Λετονία, την Κύπρο και την Ελλάδα, η οποία κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό, στο 14,5%.

Δανία, Σουηδία και Φινλανδία ανέφεραν ποσοστά ελέγχου άνω του 80%, ενώ η Σλοβενία είχε ποσοστό λίγο κάτω από αυτό το επίπεδο (77,5%).

Έλεγχος για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Αναφορικά με τους ελέγχους για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, η Κύπρος δεν ήταν μέσα στις 20 χώρες για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία από τη Eurostat. Μεταξύ των 20 χωρών, η Σουηδία κατέγραψε το μεγαλύτερο ποσοστό (77,7%), ακολουθούμενη από την Τσεχία (74,7%), τη Σλοβενία (74,4%), την Ιρλανδία (74%) και τη Φινλανδία (73%).

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά γυναικών που είχαν υποβληθεί σε έλεγχο καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ήταν 10,9% στην Πολωνία και μόλις 6,2% στη Ρουμανία.

Έλεγχος για καρκίνο του παχέος εντέρου

Επιπλέον, η Eurostat δημοσίευσε δεδομένα για τα ποσοστά ελέγχου καρκίνου του παχέος εντέρου για το 2023, για 19 χώρες της ΕΕ, με την Κύπρο να μην είναι μία από αυτές. Το υψηλότερο ποσοστό ελέγχου καταγράφηκε στη Φινλανδία (74,4%), στην Ολλανδία (67,2%) και στη Σουηδία (64,7%). Το ποσοστό ελέγχου ξεπέρασε το 50% σε άλλες 6 χώρες της ΕΕ.

Μόνο στην Ουγγαρία (9%) παρατηρήθηκε ποσοστό κάτω του 20%.

Το ηλικιακό διάστημα για αυτόν τον έλεγχο δεν έχει καθοριστεί επίσημα για τις στατιστικές υγείας, ωστόσο η συνιστώμενη ηλικιακή ομάδα είναι 50–74 ετών.

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη σκηνή του μοιραίου τροχαίου που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (28/08) στον αυτοκινητόδρομο Καλό Χωριό προς αεροδρόμιο Λάρνακας.

