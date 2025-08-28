Κρίσιμη συνάντηση για την ΑΤΑ την Παρασκευή - Υπό την απειλή απεργιακών μέτρων

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας ανέφερε ότι δεν έχουν οποιαδήποτε ένδειξη για το κατά πόσο ο Υπουργός θα υποβάλει νέα πρόταση ή αν η συνάντηση γίνεται ενόψει και της πανσυνδικαλιστικής συνέλευσης που είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Δευτέρα και στην οποία ενδεχομένως να αποφασιστεί η λήψη απεργιακών μέτρων.

«Το ερωτηματικό που υπάρχει είναι αν η αυριανή συνάντηση κοινωνικών εταίρων με τον Υπουργό Εργασίας έχει ουσιαστικό ρόλο και κατά πόσο υπάρχει κάτι διαφορετικό που δημιουργεί προοπτικές θετικής κατάληξης», ανέφερε. Εξέφρασε την ελπίδα να μην είναι μια απλή συνάντηση με στόχο να κερδηθεί περισσότερος χρόνος για να ανατρέψει τα προειδοποιητικά μέτρα.

Μιλώντας για μεγάλη απόσταση των δύο πλευρών και επί της αρχής και επί της ουσίας, ο κ. Μάτσας ανέφερε ότι για αυτό τον λόγο ζήτησαν να ξεκαθαρίσει τη θέση της η Κυβέρνηση, για το κατά πόσον προτίθεται να ρυθμίσει το θέμα στη βάση της φιλοσοφίας του θεσμού της ΑΤΑ ή θα συναινούσε ουσιαστικά στη διαφοροποίηση και του τρόπου υπολογισμού και του τρόπου εφαρμογής της ΑΤΑ.

«Η ΑΤΑ πρέπει να αποκατασταθεί στην ολότητά της, έτσι ώστε να αποδίδεται στο 100% για να μπορεί να συνεχίσει να εξυπηρετεί την φιλοσοφία της που είναι η αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης των μισθών», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι η κλιμακωτή εφαρμογή της ΑΤΑ θα ανέτρεπε της φιλοσοφία της και θα δημιουργούσε συζητήσεις για σταδιακή απαξίωση και ενδεχόμενη κατάργησή της.

Ο ΓΓ της ΣΕΚ σημείωσε επίσης την ανάγκη να επεκταθεί η εφαρμογή της στον κατώτατο μισθό και στην ανάγκη να οδηγηθεί περισσότερος κόσμος να γίνει αποδέκτης του θεσμού της ΑΤΑ, σύμφωνα και με σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.

Πρόσθεσε ότι η μεταβατική συμφωνία για την ΑΤΑ ουσιαστικά επιβεβαίωσε τη χρησιμότητα και την αξία του θεσμού της και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να αντιληφθεί την «ακραία» τοποθέτηση από την εργοδοτική πλευρά σε σχέση με την αναχρονιστικότητα του θεσμού και την καταστροφική επίδρασή του στην οικονομία.

Για την απόφαση της προηγούμενης πανσυνδικαλιστικής να προχωρήσει σε απεργιακά μέτρα, ο κ. Μάτσας ανέφερε ότι, αν και διατηρείται μια μικρή πιθανότητα εξέλιξης, με τα σημερινά δεδομένα είναι πολύ πιθανό τη Δευτέρα να αποφασιστεί η προκήρυξη παναπεργιακών κινητοποιήσεων.

Από πλευράς της η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους ανέφερε πως αν τα πράγματα παραμένουν τα ίδια όπως στην τελευταία συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας τον περασμένο Ιούλιο, δεν βλέπουν τίποτα που να οδηγεί σε επίλυση του προβλήματος.

«Έχουμε μια συμφωνία που λέει ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έπρεπε να είχαμε τελική διευθέτηση για την ΑΤΑ, που να αποδίδει την ΑΤΑ με βάση τη φιλοσοφία της», ανέφερε η ΓΓ της ΠΕΟ.

Πρόσθεσε ότι από τις μέχρι σήμερα θέσεις των εργοδοτών δεν φαίνεται να υπάρχει οτιδήποτε που να οδηγεί σε συμφωνία και δεν γνωρίζουν αν υπάρχει κάποια πρόταση εκ μέρους του Υπουργού. Οι θέσεις που εκφράζουν μέχρι σήμερα οι εργοδότες, όπως είπε, θέτουν επιπλέον κριτήρια για την παραχώρηση της ΑΤΑ που σαφέστατα είναι εκτός φιλοσοφίας της ΑΤΑ.

«Πρέπει και η ίδια η Κυβέρνηση να πάρει θέση και αν δεν υπάρχει περιθώριο για συμφωνία να κηρύξει αδιέξοδο», ανέφερε η κ. Χαραλαμπους.

Μίλησε επίσης για διαφορετικές θέσεις που εκφράστηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονομικών που περιπλέκουν ακόμα περισσότερο το τοπίο.

«Ο Πρόεδρος είπε σε διαφορετικές χρονικές περιόδους διαφορετικά πράγματα για την ΑΤΑ που μεταξύ τους είναι και αντικρουόμενα. Μίλησε για σταδιακή πλήρη απόδοση της ΑΤΑ και ύστερα μίλησε για κλιμακωτή ΑΤΑ», ανέφερε.

Για την ΠΕΟ, ανέφερε η κ. Χαραλάμπους, ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι αυτό που έπρεπε να συζητηθεί είναι πως αποδίδεται η ΑΤΑ στο 100% και πώς επεκτείνεται η ΑΤΑ για εργαζόμενους που σήμερα δεν παίρνουν ΑΤΑ.

ΟΕΒ και ΚΕΒΕ ζητούν να εξαντληθεί ο διάλογος, προειδοποιούν για κινδύνους στην οικονομία

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι αν οι συντεχνίες ανοίξουν το παράθυρο της διαπραγμάτευσης, μπορεί να υπάρξει συμφωνία μέσα σε μία μέρα.

Ωστόσο, εξέφρασε απογοήτευση γιατί, όπως είπε, η μόνη θέση που καταθέτουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι η επαναφορά της ΑΤΑ στο 100% και ο καθορισμός του χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή της.

«Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι το σύστημα πρέπει να μπει σε μια σύγχρονη λογική, με δικλίδες ασφαλείας και παραμέτρους που θα το καθιστούν διαχειρίσιμο για την οικονομία», ανέφερε.

Ο κ. Αντωνίου πρόσθεσε ότι, εάν ανοίξει αυτό το παράθυρο διαλόγου, η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί γρήγορα, σημειώνοντας όμως ότι στο παρόν στάδιο καμία πλευρά δεν μπορεί να επιβάλει τη θέση της, καθώς τα δεδομένα είναι διαφορετικά από το 2023.

Υπενθύμισε ότι τότε είχε συμφωνηθεί αύξηση του ποσοστού καταβολής της ΑΤΑ στο 66,7%, με αντάλλαγμα να εξευρεθεί εντός διετίας κοινά αποδεκτή φόρμουλα για τον τρόπο εφαρμογής της.

«Ήρθε η ώρα να υλοποιήσουμε τη δέσμευση που αναλάβαμε όλες οι πλευρές – πολιτεία, εργοδότες και συντεχνίες – το 2023», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι η υλοποίηση δεν μπορεί να γίνεται με το σκεπτικό «επιστρέφουμε στις αρχικές μας θέσεις, διαφορετικά κατεβαίνουμε σε απεργία».

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ του ΚΕΒΕ Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης ανέφερε ότι πάνε στη συνάντηση όπως πάντα «με εποικοδομητική και δημιουργική διάθεση, με σκοπό να συνεχιστεί και να εξαντληθεί ο διάλογος, δεδομένου ότι υπάρχουν οι ελάχιστες αμυδρές ελπίδες να υπάρξει μία κοινά αποδεκτή λύση».

Παράλληλα ανέφερε ότι δεν είναι δόκιμο από τη μια να υπάρχει ο κοινωνικός διάλογος και από την άλλη να επικρέμεται η δαμόκλειος σπάθη των απεργιακών μέτρων και συνέστησε να υπάρξει αναμονή μέχρι την εξάντληση του διαλόγου.

Ο κ. Ρουσουνίδης υπογράμμισε ότι «εάν όλοι προσεγγίσουν το ζήτημα με δημιουργική και εποικοδομητική διάθεση, βασισμένοι στα πραγματικά δεδομένα που υπάρχουν ενώπιόν τους, μπορεί να επιτευχθεί λύση που θα συνδυάζει τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας με μια νέα, πιο εκσυγχρονισμένη αρχιτεκτονική του θεσμού και μια πιο δίκαιη κατανομή».

Αναφέρθηκε επίσης στα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι εάν η επανέλθει η ΑΤΑ στο 100% θα υπάρχει πλέον κόστος 1, 3 δισ. ευρώ ως το 2027.

Τόνισε ότι, εάν οι ανελαστικές δαπάνες εκτοξευθούν σε τόσο υψηλά επίπεδα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να σημειωθεί μεγάλο πισωγύρισμα στα δημόσια οικονομικά, κάτι που θα υπονομεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα που χτίστηκε τα τελευταία χρόνια και οδήγησε σε συνεχείς αναβαθμίσεις της οικονομίας, επιστρέφοντας σε εποχές που κανείς δεν θα ήθελε να θυμάται.