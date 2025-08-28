Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Η ΕΕ κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο επιτετραμμένο για τη μαζική επίθεση στο Κίεβο

 28.08.2025 - 15:41
Η ΕΕ κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο επιτετραμμένο για τη μαζική επίθεση στο Κίεβο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να καλέσει τον Ρώσο επιτετραμμένο στην ΕΕ για εξηγήσεις σχετικά με την επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα τα ξημερώματα της Πέμπτης, που προκάλεσε ζημιές και στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής.

Αυτό ανακοίνωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, Κάγια Κάλλας, στο δίκτυο X.

«Μόλις μίλησα με τους συναδέλφους μου στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο, μετά την καταστροφή του κτιρίου μας από ρωσική επίθεση. Η αποφασιστικότητά σας να συνεχίσετε να υποστηρίζετε την Ουκρανία μας δίνει δύναμη. Καμία διπλωματική αποστολή δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί στόχο», δήλωσε η Κάλλας. «Σε απάντηση, καλούμε τον Ρώσο πρέσβη στις Βρυξέλλες», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ τη νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου, καθώς και το πλήγμα που δέχθηκε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Άλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.

Και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε «σοκαρισμένος» σήμερα από τη νέα μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας», έγραψε ο Κόστα στο Χ. «Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», τόνισε.

Η πρεσβευτής της ΕΕ στην Ουκρανία Καταρίνα Μαθέρνοβα διευκρίνισε ότι η διπλωματική αποστολή «υπέστη σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα» των βομβαρδισμών.

Φωτογραφία που ανήρτησε ο Κόστα δείχνει το εύρος των ζημιών στα γραφεία της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας: κατέρρευσε η οροφή, ενώ έχουν σπάσει και τζάμια. Ωστόσο κανένα μέλος της αποστολής δεν έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.

Από την πλευρά της η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος σχολίασε στο Χ: «Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα σημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον περιοχών όπου βρίσκονται άμαχοι».

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάναυσες επιθέσεις, μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και προτιμά την τρομοκρατία. Η πλήρης αλληλεγγύη μας προς το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που υφίστανται αυτή την επίθεση», πρόσθεσε η επίτροπος από τη Σλοβενία.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

