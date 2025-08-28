Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Επτά ροφήματα που αγαπούν το έντερο και καταπολεμούν τη δυσκοιλιότητα

 28.08.2025 - 16:17
Η δυσκοιλιότητα θεωρείται ένα από τα πιο συχνά προβλήματα του πεπτικού συστήματος, με έναν στους πέντε Έλληνες να το έχει αντιμετωπίσει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του, σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας και Διατροφής. Το ygeiamou αναζήτησε τις φυσικές λύσεις και τα βότανα που διευκολύνουν την πεπτική λειτουργία σύμφωνα με τα διαθέσιμα ερευνητικά στοιχεία.

Ένα ρόφημα βοτάνων μπορεί να είναι ευεργετικό για την κινητικότητα του εντέρου, προσφέροντας επαρκή ενυδάτωση και ενισχύοντας το αίσθημα της χαλάρωσης – εφόσον η δυσκοιλιότητα εντείνεται πολλές φορές από το άγχος. Εμβαθύνοντας στον κόσμο των ροφημάτων και στις διαφορετικές επιλογές ροφημάτων, παρακάτω σας προτείνουμε επτά αφεψήματα που ανακουφίζουν από τη δυσκοιλιότητα.

Φύλλα Αλεξάνδρειας

Από τα πιο γνωστά αφεψήματα για την καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας, τα φύλλα Αλεξάνδρειας, περιέχουν ένα πολύτιμο συστατικό, τις γλυκοσίδες. Οι γλυκοσίδες ενισχύουν την κινητικότητα του εντέρου δρώντας ως φυσικό καθαρτικό, ενώ το συγκεκριμένο ρόφημα συμβάλλει στην εξισορρόπηση των ηλεκτρολυτών στο σώμα. Ωστόσο, η λήψη του δε θα πρέπει να ξεπερνά τη μια εβδομάδα, καθώς η παρατεταμένη χρήση μπορεί να διαταράξει το πεπτικό σύστημα.

Ταραξάκο

Το βότανο με τα πολλά ονόματα, καθώς μπορεί και να το έχετε ακούσει και σαν πικραλίδα, δανδελίων ή αγριοράδικο, έχει πολυάριθμες φαρμακευτικές ιδιότητες. Είτε για τη βελτίωση της πέψης είτε για τη θεραπεία της δυσκοιλιότητας, το ταραξάκο χάρη στην ινουλίνη που περιέχει, ενισχύει την κινητικότητα του εντέρου, ενώ αποτελεί κι ένα από τα καλύτερα πρεβιοτικά, τονώνοντας το μικροβίωμα του εντέρου.

Μέντα

Εκτός από αρωματικό και αναζωογονητικό, το ρόφημα μέντας έχει και διουρητική δράση. Τα οφέλη της στην καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας αποδίδονται στην μενθόλη, ενώ παράλληλα ανακουφίζει από τα συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου, όπως φούσκωμα, δυσκοιλιότητα και αέρια.

Πιπερόριζα

Η πικάντικη γεύση της πιπερόριζας ή τζίντζερ «ντύνει» από την αρχαιότητα διαφορετικούς πολιτισμούς. Αν και είναι γνωστές οι ιδιότητές της ενάντια στη ναυτία, οι δράσεις της επεκτείνονται και στην ανακούφιση του πεπτικού συστήματος, χάρη σε έναν πολύτιμο συνδυασμό: τις αντιφλεγμονώδεις ενώσεις όπως η τζιντζερόλη που ηρεμούν το έντερο και φυσικές παυσίπονες ιδιότητες που προσφέρουν ανακούφιση από τη δυσφορία της δυσκοιλιότητας.

Χαμομήλι

Με τα πολυάριθμα οφέλη για την υγεία και την ήπια φύση του, το χαμομήλι έχει γίνει βασικό θεραπευτικό συστατικό για πλήθος παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της δυσκοιλιότητας. Οι ηρεμιστικές ιδιότητες του χαμομηλιού χαλαρώνουν τους μύες του στομάχου, μειώνοντας τη φλεγμονή και διευκολύνοντας την πέψη.

Πράσινο τσάι

Ένα φλιτζάνι ζεστό πράσινο τσάι δρα μεταξύ άλλων και ως ήπιο φυσικό καθαρτικό, διεγείροντας την κινητικότητα του εντέρου και ανακουφίζοντας από τη δυσκοιλιότητα. Επίσης, οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του πράσινου τσαγιού διευκολύνουν περαιτέρω στην πέψη.

Γλυκόριζα

Με πλούσια ιστορία, η γλυκόριζα έχει γίνει βασικό συστατικό σε πολλούς πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο. Χάρη στις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές της, καταπραΰνει την πέψη και καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

