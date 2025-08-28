Ecommbx
Ο απίθανος τρόπος με το οποίο ένα νιόπαντρο ζευγάρι κατάφερε να μαζέψει χρήματα για τον μήνα του μέλιτος

 28.08.2025 - 18:05
Ο απίθανος τρόπος με το οποίο ένα νιόπαντρο ζευγάρι κατάφερε να μαζέψει χρήματα για τον μήνα του μέλιτος

 28.08.2025 - 18:05

Νύφη και γαμπρός σκαρφίστηκαν ένα σχέδιο την ημέρα του γάμου τους προκειμένου να εξασφαλίσουν τα χρήματα που χρειάζονταν για το ταξίδι του μέλιτος.

-Το κόλπο που σκαρφίστηκε το νιόπαντρο ζευγάρι
-Το κόλπο δίχασε τους χρήστες

Ο γάμος είναι είναι μια κοστοβόρα διαδικασία για τα περισσότερα ζευγάρια, καθώς τα έξοδα μαζί με το τραπέζι μπορεί να ξεφύγουν. Έτσι κάποια ζευγάρια αναζητούν τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για να μειώσουν το κόστος.

Όπως για παράδειγμα έκανε ένα ζευγάρι που προτίμησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, αλλά κατάφερε να διχάσει το διαδίκτυο με το τέχνασμα που σκαρφίστηκε προκειμένου να μαζέψει τα χρήματα για τον μήνα του μέλιτος.

gamos

Το κόλπο που σκαρφίστηκε το νιόπαντρο ζευγάρι

Η αποκάλυψη έγινε από κάποιον καλεσμένο στο Twitter χωρίς ωστόσο, να αποκαλύψει ονόματα αλλά και το μέρος που έγινε το παρακάτω περιστατικό. Λίγο αφού οι καλεσμένοι είχαν καθίσει στα τραπέζια τους για το φαγητό, το ζευγάρι τους ανακοίνωσε ότι είχαν διοργανώσει δημοπρασία πιάτων.

Έτσι με αυτό τον τρόπο θα κατάφερναν να συγκεντρώσουν το ποσό που χρειάζονταν για το ταξίδι τους, ποντάροντας στην πείνα των καλεσμένων τους. «Η νύφη και ο γαμπρός μόλις κάθισαν όλοι στα τραπέζια τους είπαν "εντάξει, παιδιά, ξέρουμε ότι όλοι πεινάτε... Οπότε βγάζουμε σε δημοπρασία το πρώτο πιάτο δείπνου, όποιος το αγοράσει θα σερβιριστεί πρώτος στο τραπέζι του. Τα έσοδα θα πάνε στο ταξίδι του μέλιτος στην Αλάσκα". Το πιάτο πουλήθηκε για 1500 δολάρια. Τέλεια», έγραψε ο χρήστης του Twitter.

Το κόλπο δίχασε τους χρήστες

Κάποιοι βρήκαν αρκετά έξυπνο αυτό που έκαναν η νύφη και ο γαμπρός προκειμένου να συγκεντρώσουν τα χρήματα του μήνα του μέλιτος. «Μια αίθουσα με καλεσμένους που πίνουν με άδεια στομάχια. Ιδιοφυές!», σχολίασε κάποιος, ενώ άλλος έγραψε ότι το κόλπο του ζευγαριού ήταν εξαιρετικά έξυπνο.

Ωστόσο, υπήρξαν κι αυτοί που δεν είδαν με καλό μάτι αυτή την κίνηση. «Είναι κρίμα που οι γάμοι για κάποιους είναι απλώς μια προσπάθεια αρπαγής χρημάτων. Η πώληση ενός πιάτου με φαγητό, το οποίο έχει ήδη πληρωθεί, στον γάμο σας σε στενούς φίλους και συγγενείς, είναι επαίσχυντη συμπεριφορά», πρόσθεσε κάποιος άλλος, ενώ κάποιος άλλος την αποκάλεσε «τη χειρότερη ιδέα για γάμο που έχω δει ποτέ».

Ένας τρίτος τόνισε ότι αυτό είναι «εκβιασμός». Μάλιστα, κάποιος άλλος ξεκαθάρισε: «Θα είχα φύγει από εκείνον τον γάμο και θα είχα πάρει drive-thru από τα McDonald's στο δρόμο για το σπίτι».

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΥΠΑΝ: «Παραπληροφορεί και δεν αξιολογεί σωστά η ΟΕΛΜΕΚ»

 28.08.2025 - 17:49
Πάνω από 2.000 παιδιά στη Γαλλία κοιμούνται στους δρόμους

 28.08.2025 - 18:28
