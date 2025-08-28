ΥΠΑΝ: «Παραπληροφορεί και δεν αξιολογεί σωστά η ΟΕΛΜΕΚ»

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μας λυπεί το γεγονός ότι η ίδια η ΟΕΛΜΕΚ δεν αξιολογεί σωστά τον ρόλο των διευθυντών και ο ίδιος ο σύνδεσμός τους παραπληροφορεί, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα διαδικαστικά και συνδικαλιστικά αιτήματα, τα οποία φαίνεται να προέχουν των παιδαγωγικών αναγκών και της προσπάθειας που καταβάλλεται για αναβάθμιση και βελτίωση του δημόσιου σχολείου.

Ο τρόπος επίλυσης αιτημάτων δεν είναι η αφαίρεση από τα στελέχη της, του δικαιώματος της εκπαίδευσης, της ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων με το Υπουργείο, αλλά ο διάλογος, τον οποίο το ΥΠΑΝ ποτέ δεν αρνήθηκε, αλλά αντίθετα τον επιδιώκει. Συνεπώς αναμένουμε από όλους πιο υπεύθυνη στάση, ειδικά στα θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Συνεπώς όλοι, ας αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και αποφύγουμε αποφάσεις που πλήττουν το δημόσιο σχολείο και μειώνουν το ρόλο των στελεχών του. Το ΥΠΑΝ απευθύνει και δημόσια πρόσκληση στην ΟΕΛΜΕΚ για επίλυση των σοβαρών ζητημάτων ουσίας που απασχολούν το εκπαιδευτικό μας σύστημα, μακριά από τακτικισμούς και μικροπολιτικές.