Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΥΠΑΝ: «Παραπληροφορεί και δεν αξιολογεί σωστά η ΟΕΛΜΕΚ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΑΝ: «Παραπληροφορεί και δεν αξιολογεί σωστά η ΟΕΛΜΕΚ»

 28.08.2025 - 17:49
ΥΠΑΝ: «Παραπληροφορεί και δεν αξιολογεί σωστά η ΟΕΛΜΕΚ»

Ανακοίνωση τύπου εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας για την απόφαση της ΟΕΛΜΕΚ να μην επιτρέψει στους/τις διευθυντές/ντριες σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης να προσέλθουν και να ενημερωθούν αύριο, μέσω καθιερωμένης συνάντησης που γίνεται κάθε χρόνο, για τις εμφάσεις της νέας σχολικής χρονιάς, τις νέες πολιτικές και το ρόλο των διευθυντών/ντριών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μας λυπεί το γεγονός ότι η ίδια η ΟΕΛΜΕΚ δεν αξιολογεί σωστά τον ρόλο των διευθυντών και ο ίδιος ο σύνδεσμός τους παραπληροφορεί, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα διαδικαστικά και συνδικαλιστικά αιτήματα, τα οποία φαίνεται να προέχουν των παιδαγωγικών αναγκών και της προσπάθειας που καταβάλλεται για αναβάθμιση και βελτίωση του δημόσιου σχολείου.

Ο τρόπος επίλυσης αιτημάτων δεν είναι η αφαίρεση από τα στελέχη της, του δικαιώματος της εκπαίδευσης, της ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων με το Υπουργείο, αλλά ο διάλογος, τον οποίο το ΥΠΑΝ ποτέ δεν αρνήθηκε, αλλά αντίθετα τον επιδιώκει. Συνεπώς αναμένουμε από όλους πιο υπεύθυνη στάση, ειδικά στα θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Συνεπώς όλοι, ας αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και αποφύγουμε αποφάσεις που πλήττουν το δημόσιο σχολείο και μειώνουν το ρόλο των στελεχών του. Το ΥΠΑΝ απευθύνει και δημόσια πρόσκληση στην ΟΕΛΜΕΚ για επίλυση των σοβαρών ζητημάτων ουσίας που απασχολούν το εκπαιδευτικό μας σύστημα, μακριά από τακτικισμούς και μικροπολιτικές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας - Ιδού τα αποτέλεσματα για τους Κύπριους
Τραγωδία στα Περβόλια: Φωτογραφίες από το σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 79χρονη Φιλοθέη
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: «Έφοδος» στο κελί κατάδικου – Του πέρασαν ξανά χειροπέδες
Απεργία στην Ελλάδα: Τι γίνεται με τις πτήσεις και τα μέσα μεταφοράς - Στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ενάντια «στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης»
Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ
Ένα νέο στέκι φέρνει την urban ατμόσφαιρα στο κέντρο της Πάφου – Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο πάρτι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γήπεδο με τη σύζυγο του ο Τιμούρ - Ποιο ματς βλέπουν (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

 28.08.2025 - 17:32
Επόμενο άρθρο

Ο απίθανος τρόπος με το οποίο ένα νιόπαντρο ζευγάρι κατάφερε να μαζέψει χρήματα για τον μήνα του μέλιτος

 28.08.2025 - 18:05
Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

Δύο αποτσίγαρα είναι, σύμφωνα με τους Αμερικανούς εμπειρογνώμονες του AFT, η αιτία της φονικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό στις 23 και 24 Ιουλίου 2025, όπως αναφέρεται στην έκθεσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την Κυβέρνηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

  •  28.08.2025 - 16:45
Δείτε φωτογραφίες: Άμορφη μάζα σιδερικών το μοιραίο όχημα του 80χρονου Αναστάσιου

Δείτε φωτογραφίες: Άμορφη μάζα σιδερικών το μοιραίο όχημα του 80χρονου Αναστάσιου

  •  28.08.2025 - 13:42
Τραγωδία στα Περβόλια: Φωτογραφίες από το σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 79χρονη Φιλοθέη

Τραγωδία στα Περβόλια: Φωτογραφίες από το σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 79χρονη Φιλοθέη

  •  28.08.2025 - 16:59
Αυτοψία στα Στροβίλια αποφάσισε το «στρατοδικείο» - Διεκόπη η «δίκη» των 5 Ελληνοκυπρίων

Αυτοψία στα Στροβίλια αποφάσισε το «στρατοδικείο» - Διεκόπη η «δίκη» των 5 Ελληνοκυπρίων

  •  28.08.2025 - 15:24
Διπλό φονικό στον Ύψωνα: Δις ισόβια στον 51χρονο - Ένοχος για δύο φόνους

Διπλό φονικό στον Ύψωνα: Δις ισόβια στον 51χρονο - Ένοχος για δύο φόνους

  •  28.08.2025 - 14:56
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Ο κατάδικος φέρεται να έδινε οδηγίες μέσα από την φυλακή – Ψάχνουν όχημα και πιστόλι

Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Ο κατάδικος φέρεται να έδινε οδηγίες μέσα από την φυλακή – Ψάχνουν όχημα και πιστόλι

  •  28.08.2025 - 11:50
Προλαβαίνεις; Κάποιοι ακύρωσαν - Επαναδιάθεση χορηγιών για αγορά μεταχειρισμένου οχήματος

Προλαβαίνεις; Κάποιοι ακύρωσαν - Επαναδιάθεση χορηγιών για αγορά μεταχειρισμένου οχήματος

  •  28.08.2025 - 12:45
Apple: Πότε θα αποκαλύψει τα νέα μοντέλα iPhone και AirPods - Τι αποκαλύπτει το logo της παρουσίασης - Πότε θα κυκλoφορήσει το νέο iOS26

Apple: Πότε θα αποκαλύψει τα νέα μοντέλα iPhone και AirPods - Τι αποκαλύπτει το logo της παρουσίασης - Πότε θα κυκλoφορήσει το νέο iOS26

  •  28.08.2025 - 11:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα