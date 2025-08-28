Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατεχόμενη Κερύνεια: Σε στρατιωτικό μουσείο μετατρέπεται η παραλία Πέντε Μίλι όπου ξεκίνησε η εισβολή

 28.08.2025 - 18:33
Κατεχόμενη Κερύνεια: Σε στρατιωτικό μουσείο μετατρέπεται η παραλία Πέντε Μίλι όπου ξεκίνησε η εισβολή

Η παραλία Πέντε Μίλι, όπου ξεκίνησε η τουρκική εισβολή το 1974, πρόκειται να μετατραπεί σε στρατιωτικό μουσείο, τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει η Διοίκηση του Εβκάφ. Την απόφαση ανακοίνωσε ο «υπουργός δημοσίων έργων και μεταφορών», Ερχάν Αρίκλι, θέτοντας τέλος στις πρόσφατες συζητήσεις για το μέλλον της περιοχής.

Σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης και τον κ. Αρίκλι, το "συμβόλαιο μίσθωσης" της παραλίας σε ιδιωτική εταιρεία, που διήρκεσε περίπου 15 χρόνια, έληξε το 2024. Η Διοίκηση του Εβκάφ αποφάσισε να μην το ανανεώσει και να διαχειριστεί η ίδια την περιοχή.

Η τελική απόφαση για τη δημιουργία στρατιωτικού μουσείου ελήφθη έπειτα από αίτημα του διοικητή του τουρκικού στρατιωτικού σώματος στα κατεχόμενα. Όπως δήλωσε ο έποικος πολιτικός, το αίτημα έγινε αποδεκτό από τη διοίκηση του Εβκάφ και έλαβε τη στήριξη του «πρωθυπουργού» και των κυβερνητικών εταίρων. Η ιδιωτική εταιρεία φέρεται να συμφώνησε να παραχωρήσει δωρεάν τις επενδύσεις της, εφόσον ο χώρος γινόταν μουσείο.

Ο κ. Αρίκλι διευκρίνισε επίσης ζητήματα που προέκυψαν με την άδεια λειτουργίας προβλήτας στην παραλία, αναφέροντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες ενήργησαν στο πλαίσιο της «νομιμότητας».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

