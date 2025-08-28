Κατεχόμενη Κερύνεια: Σε στρατιωτικό μουσείο μετατρέπεται η παραλία Πέντε Μίλι όπου ξεκίνησε η εισβολή

Σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης και τον κ. Αρίκλι, το "συμβόλαιο μίσθωσης" της παραλίας σε ιδιωτική εταιρεία, που διήρκεσε περίπου 15 χρόνια, έληξε το 2024. Η Διοίκηση του Εβκάφ αποφάσισε να μην το ανανεώσει και να διαχειριστεί η ίδια την περιοχή.

Η τελική απόφαση για τη δημιουργία στρατιωτικού μουσείου ελήφθη έπειτα από αίτημα του διοικητή του τουρκικού στρατιωτικού σώματος στα κατεχόμενα. Όπως δήλωσε ο έποικος πολιτικός, το αίτημα έγινε αποδεκτό από τη διοίκηση του Εβκάφ και έλαβε τη στήριξη του «πρωθυπουργού» και των κυβερνητικών εταίρων. Η ιδιωτική εταιρεία φέρεται να συμφώνησε να παραχωρήσει δωρεάν τις επενδύσεις της, εφόσον ο χώρος γινόταν μουσείο.

Ο κ. Αρίκλι διευκρίνισε επίσης ζητήματα που προέκυψαν με την άδεια λειτουργίας προβλήτας στην παραλία, αναφέροντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες ενήργησαν στο πλαίσιο της «νομιμότητας».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ