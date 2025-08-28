ΠτΔ: H Kύπρος στο ευρωπαϊκό και διεθνές ενδιαφέρον με τη διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ

Προσερχόμενος στον καλαθοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Κύπρου και Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στο στάδιο «Σπύρος Κυπριανού», στη Λεμεσό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι είχε στο παρελθόν αναφέρει πως η διοργάνωση θα ήταν άρτια και όντως τώρα είναι.

"Είχα αναφέρει τότε επίσης ότι ήμουν βέβαιος για το αποτέλεσμα. Είναι μια σημαντική αθλητική εκδήλωση, είναι η πρώτη και θα ακολουθήσουν και άλλες. Έχουμε επενδύσει ως Πολιτεία, ως Κυβέρνηση σε αυτή τη διοργάνωση γιατί το έχουμε προσεγγίσει από την πρώτη στιγμή ως επένδυση για τη νεολαία, για το μέλλον της νέας γενιάς", ανέφερε.

Ο Πρόεδρος είπε ότι βρίσκεται σήμερα στο γήπεδο για να στείλει ξανά αυτό το μήνυμα και για να στηρίξω την εθνική μας ομάδα σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια.

"Είμαστε περήφανοι για τα παιδιά μας και είμαι σίγουρος ότι θα απολαύσουμε όλα τα παιδιά", είπε.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι αυτό γίνεται ίσως μια φορά στη ζωή, ο Πρόεδρος απάντησε: "Μπορεί. Τίποτα δεν πρέπει να αποκλείουμε".

Σε ερώτηση αν ελπίζει σε σημερινή νίκη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι είμαστε εδώ για να κερδίσουμε και εξέφρασε τη σιγουριά ότι τα παιδιά θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να κερδίσουμε.

Τόνισε ότι το πιο σημαντικό είναι ότι συμμετέχουμε σε αυτό το ευρωπαϊκό πολύ σημαντικό γεγονός για την καλαθόσφαιρα.

"Από την πρώτη στιγμή εμείς το προσεγγίσαμε όπως το Ευρωμπάσκετ που κατέκτησε η Ελλάδα το 1987. Λειτούργησε ως εφαλτήριο για πολλά νέα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, με την καλαθόσφαιρα και ήταν ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που αποφασίσαμε και να διεκδικήσουμε και να επενδύσουμε οικονομικά σε αυτή την εκδήλωση, διότι δεν είναι κόστος, δεν το βλέπουμε οικονομικά, το βλέπουμε ως μια επένδυση στη νέα γενιά του τόπου", ανέφερε ο Πρόεδρος.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι θα είναι μοναδική ιστορική στιγμή η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου Ελλάδας και Κύπρου το προσεχές Σάββατο, στον αγώνα μεταξύ των εθνικών ομάδων των δύο χωρών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συμφώνησε ότι πρόκειται για μοναδική ιστορική στιγμή που θα ακουστεί ένας Εθνικός Ύμνος, κοινός Εθνικός Ύμνος.

"Και είμαι σίγουρος εκείνη τη μέρα για τη μαζική παρουσία του κόσμου στο παιγνίδι", ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι στη διοργάνωση έχει καλέσει αριθμό αρχηγών κρατών, κάποιοι ανταποκρίθηκαν και θα είναι εδώ για να απολαύσουν τις εθνικές ομάδες των χωρών τους.

Ερωτηθείς για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε ότι αυτός δεν ήταν εφικτό, δυστυχώς, να είναι στο παιγνίδι ειδικά Κύπρου – Ελλάδας.

Σε ερώτηση ποιοι αρχηγοί κρατών έχουν αποδεχθεί την πρόσκλησή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι προτιμούν να το ανακοινώσουν οι ίδιοι. "Έρχονται να δουν τις εθνικές τους, άρα, δεν θέλω να τους χαλάσω αυτή την ανακοίνωση που θέλουν να κάνουν", πρόσθεσε.

Σε άλλη ερώτηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η Κύπρος θα είναι και στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές ενδιαφέρον και είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα, την άρτια διοργάνωση.

"Πολλοί είχαν κάποιες αμφιβολίες όταν η χώρα μας αποφάσισε να διεκδικήσει αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει και την απόφαση και την πολύ σκληρή δουλειά που έχει γίνει", ανέφερε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ