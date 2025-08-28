Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Παράνομη, πειρατική ενέργεια η κράτηση των Ε/κ στα κατεχόμενα - Μακριά από τα φώτα οι ενέργειες»

 28.08.2025 - 18:41
ΠτΔ: «Παράνομη, πειρατική ενέργεια η κράτηση των Ε/κ στα κατεχόμενα - Μακριά από τα φώτα οι ενέργειες»

Παράνομη και πειρατική ενέργεια χαρακτήρισε την κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων από το ψευδοκράτος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επαναλαμβάνοντας ότι γίνονται ενέργειες για το θέμα αυτό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Πρόεδρος ρωτήθηκε την Πέμπτη από τα ΜΜΕ, προσερχόμενος στον αγώνα Κύπρου-Βοσνία και Ερζεγοβίνης στο πλαίσιο του Eurobasket, στη Λεμεσό, σε ποιες ενέργειες προβαίνει η Κυβέρνηση για απελευθέρωση των πέντε παράνομα κρατούντων από το κατοχικό καθεστώς, οι οποίοι τυγχάνει να είναι «άνθρωποι του μπάσκετ».

"Είναι άνθρωποι του μπάσκετ, είναι άνθρωποι ενός ιστορικού Σωματείου όπως ο Κεραυνός Στροβόλου και κάνουμε καθημερινά, τόσο στο δικό μου επίπεδο, όσο και του Υπουργού Εξωτερικών ενέργειες, έτσι ώστε να απελευθερωθούν. Πρόκειται για μια παράνομη, μια πειρατική ενέργεια", ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι οι ενέργειες που κάνουμε είναι σημαντικό να μένουν μακριά από το φως της δημοσιότητας "γιατί εκείνο που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να έχουν αποτέλεσμα".

"Για αυτό συνεχίζουμε προς πολλές κατευθύνσεις αυτή την προσπάθεια και ευελπιστώ σύντομα να υπάρξει αποτέλεσμα", επεσήμανε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

