Έλληνας ΥΦΕΞ: «Μη αποδεκτές λύσεις η διαιώνιση status quo και τα δύο κράτη»

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πρεσβείας της Ελλάδας, ο κ. Λοβέρδος ανέφερε ότι πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, προκειμένου να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων Διασποράς, «ενός εξαιρετικά σημαντικού θεσμού για τον παγκόσμιο Ελληνισμό».

Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο και την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, ενώ συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο.

«Φέτος, συμπληρώθηκαν 51 χρόνια από την τουρκική εισβολή του 1974, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή περίπου του ενός τρίτου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραβιάζοντας κατάφωρα το διεθνές δίκαιο. Την ίδια στιγμή, 51 χρόνια μετά το δράμα των αγνοουμένων και των εκτοπισμένων εξακολουθεί να αποτελεί αιμάσσουσα πληγή για τον απανταχού Ελληνισμό», πρόσθεσε ο Έλληνας Υφυπουργός Εξωτερικών.

«Για την Ελλάδα η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Κύπρου παραμένει ύψιστη εθνική προτεραιότητα και κοινός εθνικός μας στόχος. Σε πλήρη συμπόρευση με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένουμε δεσμευμένοι στην αναζήτηση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», τόνισε ο κ. Λοβέρδος, επισημαίνοντας ότι «η διαιώνιση του σημερινού status quo, όπως επίσης και η δημιουργία ‘δύο κρατών’, δεν αποτελούν αποδεκτές λύσεις».

«Παράλληλα, όπως τόνισα και στον χαιρετισμό μου κατά την έναρξη του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων Διασποράς, η χάραξη μίας κοινής στρατηγικής από την Ελλάδα και την Κύπρο για τον Απόδημο Ελληνισμό στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού και της τέχνης, καθώς και για την προώθηση των εθνικών μας στόχων, αποτελούν βασική προτεραιότητα για την πλήρη αξιοποίηση του πολύτιμου κεφαλαίου της Διασποράς», ανέφερε ο Γιάννης Λοβέρδος.

«Η συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου στα θέματα Αποδήμων αποτελεί μία μόνο πτυχή της διαρκούς αναβάθμισης της διμερούς μας συνεργασίας, η οποία γίνεται πλέον αισθητή σε όλους τους τομείς, όπως αυτό αποδεικνύεται και από τη θεσμοθετημένη ετήσια Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας - Κύπρου, που φέτος θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα», πρόσθεσε

Όπως σημειώνεται ότι κατά την παραμονή του στην Κύπρο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε το Στρατιωτικό Κοιμητήριο του Τύμβου της Μακεδονίτισσας, τα Φυλακισμένα Μνήματα και το Στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ «Αντιστράτηγος Σ. Σταυριανάκος» στη Μαλούντα, όπου κατέθεσε στεφάνια. Επίσης, ο Υφυπουργός συναντήθηκε στην ελληνική Πρεσβεία στη Λευκωσία με εκπροσώπους πολιτών από την Ελλάδα που διαμένουν στην Κύπρο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ