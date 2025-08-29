Ecommbx
Live: Συνέχεια στη Βουλή για τη φονική πυρκαγιά – Κοινή συνεδρία τριών Επιτροπών

 29.08.2025 - 09:00
Live: Συνέχεια στη Βουλή για τη φονική πυρκαγιά – Κοινή συνεδρία τριών Επιτροπών

Για δεύτερη φορά, μέσα στο καλοκαίρι, πραγματοποιείται σήμερα 29/8 στις 9 το πρωί κοινή συνεδρίαση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας & Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για συζήτηση σχετικά με τη φονική πυρκαγιά. Το ThemaOnline σας μεταφέρει ζωντανά όλες τις εξελίξεις.

