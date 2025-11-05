Ecommbx
Δεν πρέπει να το χάσεις: Η νέα γαστρονομική εμπειρία στη Λεμεσό που θα κρατήσει μόνο για... δύο μήνες - Φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δεν πρέπει να το χάσεις: Η νέα γαστρονομική εμπειρία στη Λεμεσό που θα κρατήσει μόνο για... δύο μήνες - Φωτογραφίες

 05.11.2025 - 09:18
Δεν πρέπει να το χάσεις: Η νέα γαστρονομική εμπειρία στη Λεμεσό που θα κρατήσει μόνο για... δύο μήνες - Φωτογραφίες

Τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, το Cloud 9 – το εμβληματικό fine dining εστιατόριο του ARARAT – υποδέχεται τον βραβευμένο με αστέρι Michelin Chef Michael Nørtoft από τη Δανία, στο πλαίσιο της καθιερωμένης σειράς φιλοξενούμενων σεφ του εστιατορίου.

DEM05022.jpg

Ο Michael Nørtoft είναι Head Chef και συνιδιοκτήτης του εστιατορίου Ti Trin Ned στη Fredericia της Δανίας, το οποίο φέρει αστέρι Michelin και είναι γνωστό για τη μοντέρνα σκανδιναβική κουζίνα του, που συνδυάζει την εκλεπτυσμένη τεχνική με τη φυσικότητα και την απλότητα των υλικών. Η φιλοσοφία του εστιάζει στην εποχικότητα, την ακρίβεια και το συναίσθημα, δημιουργώντας πιάτα που αφηγούνται ιστορίες μέσα από τη λιτότητα και το βάθος της γεύσης.

Το 2025, ο Chef Nørtoft τιμήθηκε με το Michelin Young Chef Award Nordic, αναγνώριση της καινοτόμου προσέγγισής του και της συμβολής του στην εξέλιξη της γαστρονομίας στη Σκανδιναβία.

cloud3.jpg

Η συνεργασία του με το Cloud 9 σηματοδοτεί την έναρξη ενός μοναδικού γαστρονομικού ταξιδιού που θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, κατά το οποίο θα αναλάβει ως guest chef τη γαστρονομική κατεύθυνση του εστιατορίου, παρουσιάζοντας ένα μενού σχεδιασμένο να ξυπνήσει τις αισθήσεις και να επαναπροσδιορίσει τη fine dining εμπειρία της Λεμεσού.

Στις 31 Οκτωβρίου, το Cloud 9 φιλοξένησε, μάλιστα, ένα αποκλειστικό media event, προσφέροντας στους προσκεκλημένους μια βραδιά γαστρονομικής δημιουργίας και ανακάλυψης.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την Κύπρο να γνωρίσει από κοντά τη δημιουργικότητα και την τεχνική ενός σεφ με διεθνή αναγνώριση και αστέρι Michelin. Οι κρατήσεις έχουν ανοίξει και είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας του Cloud 9 εδώ.

cloud2.jpg

Το Cloud 9

Στον 9ο όροφο του ARARAT, το Cloud 9 προσφέρει μια εμπειρία γεύσης που συνδυάζει τέχνη, ατμόσφαιρα και υψηλή αισθητική.

Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του να επαναπροσδιορίζει διαρκώς την έννοια της γαστρονομικής τελειότητας, το Cloud 9 φιλοξενεί κάθε δύο μήνες έναν νέο βραβευμένο με αστέρι Michelin ή διεθνώς διακεκριμένο σεφ, προσφέροντας στο κοινό μια συνεχώς εξελισσόμενη εμπειρία fine dining που γιορτάζει τη δημιουργικότητα και τη γεύση χωρίς σύνορα.

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

 

